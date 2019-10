Les ventes de gazole au Luxembourg ont baissé pour la première fois, comme l'a annoncé le Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL), jeudi. Un manque à gagner de 35,5 millions d'euros pour l'État depuis le 1er mai et la hausse des accises voulue par le gouvernement.

Les taxes freineraient le tourisme à la pompe

Alexander ABDELILAH

Les mesures mises en place au 1er mai dans le cadre du Plan climat et énergie portent leurs premiers fruits. La hausse des taxes sur les carburants, dont la moitié des recettes est affectée au fonds climat et énergie, a fait chuter les ventes de gazole au Luxembourg. Précisément, une baisse de 0,34% entre mai et fin septembre. Un impact annoncé, jeudi, par Romain Hoffmann, président du Groupement Pétrolier Luxembourgeois (GPL), dans une interview à Radio 100.7. Le patron du lobby luxembourgeois des pétroliers a cité la mesure gouvernementale comme principale raison de ce fléchissement des ventes à la pompe.

«Les chauffeurs routiers en transit ne viennent plus au Luxembourg pour faire le plein», explique le pétrolier, qui ajoute que «le prix du diesel est pour la première fois plus élevé qu'en Belgique». Une réalité discutable toutefois à étudier les prix affichés aux pompes de l'autre côté de la frontière, comme le montrent nos recherches.

Le GPL avait mis en garde le gouvernement sur les conséquences de l'augmentation des droits d'accises, a-t-il déclaré : «Dès le début, nous avons dit que deux cents le litre, c'était trop».

Romain Hoffmann, le patron du GPL, constate la baisse des ventes du gazole au Grand-Duché. Photo: Anouk Antony

La tendance négative doit être observée dans les mois à venir, a-t-il poursuivi, assurant que dans le pire des cas, la chute des ventes aurait «un impact sur la situation de l'emploi dans ce secteur».

Selon le patron du GPL, la baisse de la distribution sera en partie compensée par la hausse des ventes de sans plomb, qui, elle, devrait continuer d'augmenter. Hoffmann a cité le «scandale du diesel», la forte croissance de la population, ainsi que le trafic pendulaire comme raisons de la stabilité des ventes d'essence.

Mais le recul des ventes de gazole a également eu un impact sur le chiffre d'affaires des stations-service, même s'il faut relativiser cet aspect, selon le président du GPL : «La situation centrale du Luxembourg continue de rendre le trafic de transit par camions attrayant. Par contre, les conducteurs ne feront plus leur plein ici».

D'ici la fin de l'année, le gouvernement entend faire le point sur l'augmentation des droits d'accise, avant d'augmenter éventuellement d'autres taxes sur les carburants. Selon les premières estimations de l'Administration des douanes et accises, l'augmentation des taxes devrait réduire les recettes publiques d'environ 35,5 millions d'euros.

Lundi, la commission des Finances et du Budget a chiffré le total des recettes issues des accises sur les carburants à 1,16 milliard d’euros pour l'année en cours.