La Banque centrale du Luxembourg (BCL) a annoncé, ce jeudi, une nouvelle envolée des taux d’intérêt accordés aux ménages qui achètent un logement, tant sur le taux fixe que le taux variable.

Crédits immobiliers

Les taux fixes dépassent la barre des 3%

Anne-Sophie DE NANTEUIL La Banque centrale du Luxembourg (BCL) a annoncé, ce jeudi, une nouvelle envolée des taux d’intérêt accordés aux ménages qui achètent un logement, tant sur le taux fixe que le taux variable.

Emprunter de l'argent auprès d'une banque coûte de plus en plus cher. Malgré un répit inédit durant la pandémie, les taux d'intérêt des crédits immobiliers n'en finissent en effet plus de grimper. Une tendance qui se confirme à nouveau en octobre, révèle la Banque centrale de Luxembourg, dans un communiqué publié ce jeudi.

Quel impact a la hausse du taux d'intérêt sur l'immobilier ? Les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,4% en moyenne au début du mois par rapport aux trois derniers mois de 2021

Le taux d'intérêt variable des crédits immobiliers, précise l'institution financière, a ainsi augmenté de 85 points. Plus concrètement, celui-ci s'établit à 2,26% en octobre, contre 1,41% le mois précédent. Quant au volume des crédits nouvellement accordés, il a lui aussi bondi de 1 million d'euros, passant à 386 millions en octobre contre 385 en septembre.

Malgré une hausse conséquente, le taux variable reste néanmoins, pour l'heure, plus avantageux que le taux fixe. Ce dernier s'élève en effet désormais à 3,16%. A titre de comparaison, en juillet 2020, celui-ci ne dépassait pas 1,37%. Quant au début d'année, les taux fixes étaient encore à 1,42%.

De fortes hausses des taux qui ne sont pas sans conséquences sur le marché du logement. En outre, ces augmentations pourraient rendre plus difficile l'accès à la propriété. Et ce, malgré un ralentissement des prix du logement. Selon le portail immobilier AtHome, ceux-ci n'ont en effet augmenté «que» de 2,4% au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. En chiffres, précisait l'Observatoire de l'habitat dans son dernier rapport, il faut donc compter - en moyenne - de 8.799€ pour l'ancien et 9.472€ pour le neuf à l'échelle nationale.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.