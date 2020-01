Comme dans tout commerce, les salons de tatouage et piercing se doivent d'informer leurs clients des tarifs pratiqués. De récents contrôles du ministère de la Protection des consommateurs ont mis en évidence un manque d'affichage des prix.

Les tatoueurs n'échappent pas à la règle

Des inspecteurs du ministère de la Protection des consommateurs: voilà le genre de visiteurs inhabituels dans les studios de tatouage ou de piercing. Et pourtant, entre juillet et septembre derniers 34 établissements ont reçu ces contrôleurs venus s'assurer du bon affichage du coût des différentes prestations et des produits vendus. Oups, près de la moitié, 15 exactement, ne présentaient aucune indication.

Sur l'ensemble d'ailleurs, seuls cinq studios étaient parfaitement en règle avec les dispositions du Code de la consommation en matière d'affichage des prix. Les 14 autres salons visités appliquaient partiellement cette obligation.

Cependant, dans de nombreux cas, les propriétaires «fautifs» ont mis en avant qu'il leur était difficile de présenter un prix unique pour certaines prestations, à commencer par les tatouages. Taille du motif, encrage plus ou moins coloré, difficultés graphiques influant obligatoirement sur la facture avancée. Aussi, la quasi-totalité des tatoueurs font signer un devis à leur client avant de débuter le travail.

Bonne nouvelle: le ministère de la Protection des consommateurs a jugé «acceptable» cette pratique, «compte tenu de la spécificité du service personnalisé offert». Cependant, la représentation professionnelle des tatoueurs du Luxembourg devra inciter officiellement l'ensemble de ses membres à adopter cette même pratique.

Visites de contrôle

Par contre, pas question pour l'administration de fermer les yeux sur les tarifs absents concernant les piercings ou les produits vendus qui devront être étiquetés ou dont les tarifs devront être clairement visibles. «Des contrôles de suivi seront organisés dans les mois à venir pour s’assurer que les établissements se conformeront dorénavant aux dispositions du Code de la consommation en la matière», prévient le ministère qui restera dirigé par Paulette Lenert au terme du prochain remaniement gouvernemental.