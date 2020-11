Les syndicats souhaitent accélérer la tripartite

A quelques heures de l'allocution du Premier ministre quant à la probable mise en oeuvre de nouvelles restrictions destinées à lutter contre la pandémie, OGBL et LCGB demandent au gouvernement un réunion avancée par rapport au calendrier initial.

Avant même que Xavier Bettel (DP) ait officiellement annoncé l'entrée en vigueur prochaine de nouvelles mesures sanitaires, les syndicats montent au créneau. En ligne de mire, les conséquences d'un potentiel reconfinement partiel sur les salariés, notamment du secteur Horeca, en lien direct avec les mauvais chiffres de la pandémie dans le pays.

Le premier à dégainer aura été le LCGB qui, dans un communiqué envoyé très tôt lundi matin, demande à ce que la prochaine réunion de la tripartite nationale se tienne «bien avant la fin de l'année» pour que les partenaires sociaux puissent discuter «les mesures nécessaires pour éviter une vague de faillites dans les secteurs les plus sévèrement touchés par le reconfinement ainsi qu'une extension du chômage partiel».

Face à ce qu'il nomme «une situation alarmante», le syndicat chrétien-social souhaite donc accélérer le calendrier prévu, puisque les dernières indications du Premier ministre faisaient état d'une prochaine tripartite fixée début 2021. Une revendication générale appuyée par l'OGBL qui ne plaide pourtant pas forcément pour une accélération à tout prix de cette rencontre tripartite.

«Si l'idée de cette réunion le plus rapidement possible est une bonne chose, il faut toutefois laisser à tous les acteurs le temps de bien se préparer pour que les choses soient faites le mieux possible», indique lundi matin Nora Back, présidente de l'OGBL, contactée par le Luxemburger Wort. Même unité en ce qui concerne la proposition de mettre en place une tripartite sectorielle dédiée «aux secteurs touchés par les fermetures», selon les termes du LCGB. Référence directe à l'Horeca qui pourrait bénéficier d'un «plan sectoriel de maintien dans l'emploi».

Et le syndicat de proposer d'appliquer les mesures mises en oeuvre lors de la crise de la sidérurgie dans les années 1980 et appliquées pour la première fois cette année au secteur de l'aviation - et à Luxair en particulier -, à savoir le prêt temporaire de main-d'oeuvre et «la création de structures de gestion des sureffectifs comparables à la cellule de reclassement».

Pour mémoire, le gouvernement a d'ores et déjà prévu de nouvelles mesures de soutien aux secteurs les plus touchés, dont notamment l'aide aux frais fixes, une aide destinée aux entreprises ayant perdu au moins 40% de leur chiffre d'affaires et couvrant au maximum 90% des frais liés aux loyers ou à l'énergie. Une mesure qui, comme les autres, devrait être détaillée lors de l'allocution du Premier ministre, fixée à 13h ce lundi.

