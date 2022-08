En juillet dernier déjà, le LCGB, l’OGBL et NGL avaient tenté d’intervenir concernant une surcharge de travail du personnel de Luxair. A présent, ils en appellent au gouvernement.

Les syndicats réclament une tripartite pour Luxair

En juillet dernier déjà, le LCGB, l’OGBL et NGL avaient tenté d’intervenir concernant une surcharge de travail du personnel de Luxair. A présent, ils en appellent au gouvernement.

Bien qu’ayant dépassé les CFL en termes d'attractivité dans l'édition 2022 du classement Randstad Employer Brand Research, Luxair n’en jongle pas moins avec des problèmes d’organisation quant à la charge de travail du personnel.

Si d’un côté la reprise de l’activité du secteur aérien atteint actuellement des niveaux supérieurs à ceux de la crise sanitaire, ce qui semblerait être une bonne nouvelle, de l’autre «la sollicitation du personnel de Luxair est devenue extrêmement forte» d’après les syndicats.

Raison pour laquelle ils sont intervenus en juillet auprès de la direction générale, afin de trouver des solutions viables à cette situation «devenue inacceptable» qui impacterait «défavorablement les conditions de travail», lesquelles continueraient à «se détériorer».

Les partenaires sociaux déplorent l'inaction de la direction générale

Le LCGB, L’OGBL et le NGL ont donc fait savoir ce mardi par voie de communiqué qu’ils «constatent avec regret, la réaction insuffisante de la direction générale de l’entreprise. Par conséquent, ils se voient dans l’obligation de revendiquer, auprès du ministre de la Mobilité et des Travaux Public, la tenue urgente et anticipée d’un comité de suivi tripartite aviation».

Selon eux, la tenue d’un comité de suivi tripartite aviation devrait permettre «d’analyser la situation actuelle et en tirer les conclusions et décisions nécessaires».

