La rencontre entre CGFP, OGBL et LCGB et ministres de la Fonction publique, de la Santé et du Travail, vendredi, n'aura pas permis de trouver un compromis quant à l'introduction du régime élargi du CovidCheck. Ce qui pousse les organisations à brandir la menace «d'actions syndicales».

Futur régime CovidCheck

Les syndicats posent un ultimatum au gouvernement

Le constat posé vendredi par le directeur de la Santé se confirme. La volonté du gouvernement de «rendre de plus en plus difficile la vie aux non-vaccinés» rend la situation sociale «de plus en plus tendue». Quelques heures avant la réunion de quelque 3.500 personnes au Kirchberg contre les mesures sanitaires imposées, les syndicats étaient aussi montés au créneau vendredi, mais sans résultat.

Car la rencontre organisée vendredi entre CGFP, OGBL et LCGB et ministres de la Fonction publique, de la Santé et du Travail n'aura pas permis de faire bouger les lignes. Résultat: les trois organisations syndicales dotées de la représentation nationale brandissent la menace «d'actions syndicales» pour empêcher que les salariés ou les fonctionnaires non vaccinés «ne vivent un enfer».

Si le communiqué commun rappelle que la CGFP, l'OGBL et le LCGB sont favorables à la vaccination, le texte plaide pour une approche «volontaire». Raison pour laquelle ils appellent tous les députés à voter, ce lundi, contre la nouvelle version de la loi covid.

En cas d'adoption et d'absence de compromis des membres de la coalition d'ici au 1er novembre, date d'entrée en vigueur prévue de l'obligation pour les salariés et les fonctionnaires de faire état de leur état sanitaire pour accéder à tout ou partie de leur lieu de travail, les syndicats évoquent la possibilité de mener «des actions juridiques». Autrement dit, d'attaquer l'Etat.

A noter que la mesure semble plutôt bien acceptée du côté des principaux employeurs du pays, au même titre que du côté de l'UEL. A ce jour, «seuls» 23% de la population résidente n'est pas vaccinée, selon les données évoquées par Xavier Bettel (DP). L'ambition du gouvernement consiste à atteindre un seuil de vaccination générale fixé à 80 à 85% de la population, niveau jugé nécessaire pour lutter contre le variant Delta.

