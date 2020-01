Les partenaires sociaux, menés par la CGT et FO, organisent jeudi une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et manifestations contre la réforme du système des retraites. Au 36ème jour de la grève, le bras de fer avec l'exécutif ne semble pas vouloir prendre fin.

Luxembourg 3 min.

Les syndicats français à nouveau dans la rue

Les partenaires sociaux, menés par la CGT et FO, organisent jeudi une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et manifestations contre la réforme du système des retraites. Au 36ème jour de la grève, le bras de fer avec l'exécutif ne semble pas vouloir prendre fin.

(AFP) - Les syndicats exigeant le retrait de la réforme des retraites, poursuivent leur rapport de force avec le gouvernement français, alors qu'aucune issue au conflit n'est en vue. Le 5 décembre, au premier jour du mouvement, entre 806.000 (ministère de l'Intérieur) et 1,8 million (CGT) de personnes avaient battu le pavé. Un score qui n'a plus été égalé les 10 et 17 décembre, même si la tension n'est pas retombée.

Xavier Bettel veut «éviter le conflit social» Réforme fiscale, dissensions à 100,7, grève en France, jeu de chaises musicales au LSAP...Interrogé, lundi, le Premier ministre explique vouloir des incitations fiscales pour mobiliser les terrains constructibles, assure «respecter» le choix d'Etienne Schneider de quitter son poste et révèle une conséquence inattendue de la grève française.

La SNCF, qui a appelé les Franciliens à éviter les trains de banlieue parisiens jeudi, prévoit un trafic «très perturbé», avec 60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transiliens en circulation. Les trains transfrontaliers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, eux, circulent toujours en nombre réduit, sans changement majeur depuis le début du mouvement.

En place de façon ininterrompue depuis 36 jours, il s'agit de la plus longue grève depuis la création de la SNCF en 1938, boostant notamment le covoiturage entre la France et Luxembourg. En 2018, les cheminots avaient mené 36 jours de grève contre la réforme de la SNCF, mais au rythme de deux jours d'arrêt de travail sur cinq.



🎙️ #CompoTERNancyMetzLux



Voici la fiche de composition des trains qui circuleront ce matin.



Pour plus de détails sur vos transports, consultez la fiche horaire à cette adresse : https://t.co/IQx6OpGgtN pic.twitter.com/FXnq3MnKfk — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) January 9, 2020

En dehors des transports, les grèves se poursuivent également dans d'autres secteurs, notamment chez les avocats ou dans les raffineries, ainsi que dans l'éducation nationale. La suite du mouvement sera décidée lors d'une réunion jeudi, après la manifestation parisienne, qui partira en début d'après-midi de la place de la République, dans la capitale française. D'autres manifestations auront lieu partout en France.



La valse-hésitation des frontaliers «exaspérés» Confrontés en temps normal à des trajets quotidiens de plus en plus chronophages, les aléas des transports poussent certains à l'envie de changer de vie en abandonnant leur emploi luxembourgeois. Les attraits du système grand-ducal en dissuadent la plupart.

Depuis le début de la crise, des concessions ont déjà été faites par l'exécutif à plusieurs corps de métier, comme les policiers, les danseurs de l'Opéra, les marins, les pilotes... Le ministre de l'Economie français a même appelé les entreprises à augmenter les salaires, mardi.

L'intersyndicale campant sur sa position de retrait pur et simple du texte, l'exécutif tente plutôt d'amadouer la CFDT, favorable au principe d'un système «universel» par points unifiant les 42 régimes actuels, mais braquée sur l'âge pivot à 64 ans.

En début de semaine, Edouard Philippe a ainsi tendu la main à Laurent Berger en proposant une «conférence de financement», suggérée par le leader cédétiste. Il a invité les partenaires sociaux vendredi pour parler du «mandat de cette conférence» et du «délai qui lui sera accordé» pour trouver des solutions.

Le «bon plan» passe par la gare de Volmerange Comment se rendre à son travail au Grand-Duché sans trop galérer en raison des grèves qui agitent la France? Certains frontaliers ont trouvé la parade, à deux pas de Dudelange.

La CFDT a bien reçu ce «signe d'ouverture», a dit M. Berger mercredi, tout en jugeant qu'on était «encore loin d'un accord» et d'un «abandon» de l'âge pivot. Pour maintenir la tension, le premier syndicat français a lancé une pétition en début de semaine contre l'âge pivot et prévoit des rassemblements samedi un peu partout.

Le même jour, l'intersyndicale opposée à la réforme organisera une nouvelle journée de mobilisation. D'ici à la présentation du projet en conseil des ministres le 24 janvier, le chantier de la réforme se poursuit, avec des rencontres programmées entre les syndicats et des membres du gouvernement. Notamment sur la pénibilité ou l'emploi des seniors.