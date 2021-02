Bien que le ministère de l'Education nationale et la CGFP aient conclu, mardi, un accord sur l'accès des non-fonctionnaires aux postes de direction des lycées, le SEW/OGBL et l'Apess entendent poursuivre leur lutte contre «la privatisation sournoise de l'enseignement public».

Les syndicats enseignants poursuivent «le combat»

Bien que le ministère de l'Education nationale et la CGFP aient conclu, mardi, un accord sur l'accès des non-fonctionnaires aux postes de direction des lycées, le SEW/OGBL et l'Apess entendent poursuivre leur lutte contre «la privatisation sournoise de l'enseignement public».

(Jmh) - Si l'accord signé mardi entre Claude Meisch (DP) et la CGFP garantissant que les lycées spécialisés ne pourront pas être dirigés par des personnels issus du secteur privé constitue une victoire, «le combat» contre «la privatisation sournoise de l'enseignement public» ne ferait que commencer. Ou du moins s'annonce pour durer, à en croire le SEW/OGBL et l'Apess. Dans un communiqué publié mardi, les deux syndicats enseignants indiquent vouloir «maintenir la pression sur le ministre Meisch» pour maintenir «un enseignement public de qualité».

Car si les deux entités «se réjouissent» du pas de côté effectué par le gouvernement, elles estiment que ce sujet «ne peut se concentrer sur la seule course aux postes de direction». Comprenez que les syndicats entendent s'opposer aux «méthodes du new public management dans l'enseignement public», à «la mise en concurrence des lycées» ou bien aux «entretiens d'évaluation et abolition des comités de professeurs».

Autant de pratiques, associées aux «public private partnership et outsourcing de certaines activités scolaires à de grandes multinationales du secteur éducatif» ou à la mise en place d'«école-usine considérant le jeune comme une ressource humaine qui doit être rendue profitable», jugées contreproductives sur le moyen et le long terme. Raison pour laquelle le SEW/OGBL et l'Apess assurent qu'ils «agiront en conséquence». Une vision également partagée par déi Lénk qui dénonce notamment le fait que «l’école est devenue l’antichambre d’un marché du travail féroce et avide de chair à canon».

