Les supermarchés s'adaptent

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Face au nombre croissant de cas d'infection COVID-19 au Luxembourg, les magasins autorisés à ouvrir mettent en place des mesures préventives. Objectif ? Rassurer le client et limiter les risques. Des éléments qui semblent cependant peiner à convaincre.

Le calme règne ce mercredi en centre-ville. Après l'annonce du gouvernement appelant à limiter les activités extérieures, les rues de la capitale restent désertes. Pas plus de monde dans les rares magasins ouverts.

Dans les supermarchés, quelques clients s'affairent. Certains portent un masque, des gants, tandis que d'autres tentent de se camoufler le visage avec leur écharpe.

Des mesures d'hygiène

Quelques mesures d'hygiène ont été mises en place. Certaines enseignes tentent ainsi de limiter le flux. «Veuillez attendre la sortie d'un client pour entrer à votre tour» peut-on lire sur la porte du Monoprix de la rue Chimay qui restreint son accès à cinq personnes.

Au Auchan Kirchberg, le magasin n'est pas plus animé. Si le groupe n'affiche aucun nombre maximal de clients, il se réserve le droit de limiter l'entrée «pour éviter la promiscuité». Le supermarché recommande par ailleurs de respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres.

Une crainte persistante

Malgré tout, la psychose perdure. Tout juste réapprovisionné, le rayon des pâtes est à nouveau dévalisé. «Les gens sont moins nombreux, mais ils continuent d'acheter en masse», explique un vendeur à Auchan, avant d'ajouter : «Nous n'avons aucun souci de réapprovisionnement, continue-t-il. Nous travaillons toutes les nuits pour remplir les rayons.»

Un message que tente, tant bien que mal, de faire passer le magasin. Sur les étals, quelques pancartes visent à rassurer les clients à ce sujet, appelant par ailleurs à «adapter [les] achats [aux] besoins immédiats».

Aucun confinement total envisagé

«L'idée, c'est surtout de faire ses courses plus intelligemment pour ne pas avoir à faire des courses tous les jours, confie un client avec gants et masque de protection. J'essaie aussi d'aller au supermarché en journée, pendant les heures creuses, pour éviter la foule. Le télétravail rend ça plus simple, ça laisse plus de souplesse.»

Dans les allées, certains caddies continuent toutefois de se remplir et déborder. Les listes de courses se ressemblent toutes : pâtes, pain, farine, conserves, savon et autres produits d'hygiène. «Les gens craignent un confinement», explique un autre vendeur.



Une crainte qui ne devrait pas devenir réalité. Le Premier ministre Xavier Bettel a en effet assuré, ce mercredi soir, qu'«aucune interdiction totale des déplacements ne sera mise en place», invitant à «la responsabilité et solidarité» de tous pour permettre le bon fonctionnement général du pays.