Une fillette avait subi des attouchements indécents dans les toilettes de l'école primaire. Les représentants des parents, le conseil échevinal, la direction régionale s'expriment à présent.

Luxembourg 5 min.

7 octobre 2021

Les suites de l'agression sexuelle à Hesperange

Une fillette avait subi des attouchements indécents dans les toilettes de l'école primaire. Les représentants des parents, le conseil échevinal, la direction régionale s'expriment à présent.

(tb avec dat) Cela fait 18 semaines : le 7 octobre 2021, un homme s'était introduit dans le bâtiment de l'école primaire de Hesperange, s'était caché dans les toilettes et avait touché une fillette de manière indécente. Interrogé par le Luxemburger Wort, le service de presse de la justice confirme que l'enquête sur cette affaire n'est pas encore terminée. L'homme de 30 ans, qui a été rapidement arrêté, est toujours en détention provisoire.

Des peines plus sévères pour les délits sexuels Lorsqu'elles sont victimes de délits sexuels, les victimes en subissent les conséquences pendant des années. C'est pourquoi la ministre de la Justice Sam Tanson veut améliorer la situation.

La communauté scolaire de la commune de Hesperange a été profondément choquée par cette agression. Le choc semble être à présent surmonté. C'est ce que confirme Christiane Kohnen, qui travaille comme éducatrice sociale à l'école primaire de Hesperange : «Nous avons entre autres consulté l'Association luxembourgeoise de pédiatrie sociale (Alupse). Bien sûr, nous ne minimisons pas l'incident, mais il ne doit pas être au premier plan. Les élèves doivent savoir qu'ils recevront de l'aide s'ils en ont besoin.»

Les portes restent fermées

Les représentants des parents d'élèves se montrent également satisfaits. «Le personnel de l'école a fait un bon travail de traitement. Les enfants ne sont pas traumatisés. Chez nous, on en parle, mais pas trop. Une certaine normalité doit être préservée», explique Natacha Risch-Heinz de la représentation des parents d'élèves de l'école primaire de Hesperange : «Tout a été fait pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus». Une réaction rapide est également venue de la direction régionale. «Nous avons immédiatement mis le psychologue de notre 'équipe de soutien' à disposition - bien sûr d'abord pour la fillette concernée, mais aussi pour les parents et l'enseignante de la classe. Cela a été très bien accueilli», se souvient le directeur régional Jean-Paul Welter.

Une conséquence directe a été la fermeture de toutes les portes dans les écoles de la commune. «Nous n'avons plus toléré que les parents ou d'autres membres de la famille circulent dans les bâtiments. En tant que commune, nous sommes responsables de l'accès aux écoles», explique l'échevine scolaire Diane Adehm (CSV) : «Pour les enfants qui sont en retard, le responsable respectif du site scolaire - le portier- est alors à disposition. Celui-ci ouvre la porte et accompagne les enfants du cycle 1 vers leur classe. Les enfants du cycle 2 peuvent se rendre seuls dans leur classe ou le personnel enseignant est contacté pour venir chercher l'enfant».

Des caméras dans toutes les entrées

Jusqu'à 9 heures, la loge du portier est occupée. Toute la journée, cela n'est pas possible, selon Diane Adehm. Et il y a un autre phénomène, de plus en plus fréquent, que la chrétienne-sociale souligne : «Nous avons de nombreux enfants de parents divorcés, où l'un des parents n'habite pas dans la commune. Avec les embouteillages, il arrive de temps en temps que les enfants arrivent en retard».

La capitale plus attentive à la sécurité des écoles Le déploiement de caméras et portes automatiques va être poursuivi dans les établissements gérés par la Ville de Luxembourg. L'échevine Colette Mart vient d'en apporter l'assurance lors du conseil communal.

Natacha Risch-Heinz approuve cette mesure : «La fermeture des portes est dissuasive. Bien sûr, je peux imaginer que les parents de jeunes enfants, en particulier, ne voient pas cela d'un très bon œil».

Si le coupable présumé a pu être arrêté aussi rapidement, c'est surtout grâce à la caméra installée dans l'entrée de l'école. Une enseignante de l'élève concernée du cycle 2 a reconnu la personne et l'a ensuite signalée.

Diane Adehm confirme que tous les bâtiments scolaires de la commune ont été ou seront équipés de caméras. «Celles-ci ne filment que l'entrée, pas le bâtiment lui-même. Les images sont effacées après un certain temps. Et elles ne peuvent être visionnées par plusieurs personnes qu'après avoir saisi plusieurs codes».

En tant que commune, nous sommes responsables de l'accès aux écoles» Diane Adehm, échevine scolaire (CSV)

Pour la prochaine rentrée, il devrait alors y avoir d'autres changements dans l'organisation des bâtiments - également une conséquence de l'agression sexuelle. La commune avait proposé aux écoles ce que l'on appelle un ROI, un règlement d'ordre intérieur.

Mais comme les bâtiments de la commune - six au total - présentent des situations différentes, il a été décidé que les comités d'école élaboreraient des règlements individuels. Ceux-ci doivent ensuite être discutés au sein de la commission scolaire et finalement votés par le conseil municipal. «Nous suggérons aux écoles de s'occuper elles-mêmes de la problématique, car ce sont elles qui connaissent le mieux leur bâtiment», explique Adehm.

Un changement d'horaire

La fermeture des portes entraîne un changement dans l'organisation des rendez-vous médicaux et le départ ou le retour anticipé des élèves en classe. Il s'agit ici aussi d'éviter une fréquence élevée d'allées et venues

Adehm en appelle également à la responsabilité et à la compréhension des parents : «L'enfant doit être pris ou ramené à la récréation entre 10h et 10h15. C'est alors plus facile pour les enseignants. Cela a également été discuté au sein de la commission scolaire et a été approuvé par presque toutes les personnes présentes». Natacha Risch-Heinz ne voit pas non plus de problème à ce sujet : «Si les cours et donc le personnel scolaire sont constamment interrompus, je comprends un tel changement».

Beaucoup de choses ont donc été faites dans la commune de Hesperange, mais le souvenir de l'agression restera toujours, tout comme l'espoir que cela ne se reproduise plus.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.