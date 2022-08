Les cubes de glace se font rares, au Luxembourg mais aussi dans toute l'Europe. De quoi inquiéter les professionnels du secteur et les organisateurs d'événements.

La demande dépasse l'offre

Les stocks de glaçons fondent à vue d'oeil

Mélodie MOUZON

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de cocktails: l'un des ingrédients de leur boisson favorite, les glaçons, se font rares cet été. Les épisodes de fortes chaleurs successives de ces dernières semaines ont conduit à une pénurie. La demande est en effet bien plus importante que ce que peuvent proposer les producteurs. Toute l'Europe est touchée, y compris le Luxembourg donc, où le manque commence à se faire ressentir.

Un ensoleillement record en juillet au Luxembourg Le soleil n'a jamais autant brillé qu'au mois de juillet 2022 au Luxembourg. C'est ce que révèle le dernier rapport mensuel de MétéoLux. Pour autant, le record de température n'a pas été atteint.

Les organisateurs du «Luxembourg Beach Open» à Esch en ont fait l'expérience fin de semaine dernière, comme le relatent nos confrères du Tageblatt. Pour élaborer les cocktails proposés à la carte, mais aussi refroidir certains appareils, les organisateurs ont besoin de 400 kilos de glaçons sur trois jours. Problème: il est impossible actuellement de commander ou d'acheter des cubes de glace en grande quantité, que ce soit chez un grossiste de Leudelange bien connu ou dans les supermarchés, qui évoquent des rationnements de la part des fabricants. Les organisateurs ont ainsi dû trouver un plan B et acheter en plusieurs endroits des quantités plus petites, afin de ne pas compromettre la bonne tenue de l'événement.

Une pénurie généralisée

Après l'huile de tournesol ou la moutarde, devenues des denrées rares avec la guerre en Ukraine, ce sont donc les petits cubes de glace qui sont désormais très recherchés. Et cela inquiète les professionnels du secteur à travers toute l'Europe. Plusieurs facteurs expliquent que cette pénurie se généralise au Vieux continent. Les pics de chaleur qui se succèdent depuis le printemps ont fait considérablement grimper la demande et les fabricants ont du mal à suivre, malgré des machines qui tournent 24 heures sur 24 dans certaines entreprises. Même le leader espagnol ne parvient plus à suivre la cadence...



Il y a aussi le grand nombre de festivals qui sont à nouveau organisés, après deux étés de disette suite à la pandémie de coronavirus. À cela s'ajoutent encore l'augmentation galopante des prix de l'énergie et les problèmes logistiques, relève le Tageblatt. Pas étonnant, alors, que les rares stocks encore disponibles fondent comme neige au soleil, tellement la demande est importante.

Avec les fortes chaleurs attendues ce mercredi au Luxembourg, ce sera certainement la ruée vers les boissons fraîches. Si les professionnels de la restauration risquent donc d'utiliser avec parcimonie leurs réserves de cubes de glace, les particuliers ont une solution simple à portée de main et qui ne souffre d'aucune pénurie: fabriquer leurs glaçons eux-mêmes.

