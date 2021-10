Où la capitale doit-elle autoriser l'installation de sites de retrait de colis? Entre écologistes et majorité communale, des divergences de vues existent pour ce service dont l'utilité ne se dément pas, au contraire.

A Luxembourg-ville

Les stations PackUp peinent à trouver leur place

Où la capitale doit-elle autoriser l'installation de sites de retrait de colis? Entre écologistes et majorité communale, des divergences de vues existent pour ce service dont l'utilité ne se dément pas, au contraire.

(pj avec David THINNES) Quatorze ans maintenant que les stations PackUp ont pris racines dans le paysage. Quatorze ans que le réseau de retrait grandit, facilitant la vie de celles et ceux qui, attendant un paquet ou une lettre volumineuse, ne peuvent être là. Et c'est ainsi que 126 sites accessibles 24/7 sont actuellement en service dans tout le pays. Les deux dernières venant d'être installées, l'une en gare de Dommeldange, l'autre à Garnich. Mais la capitale est-elle si bien desservie que cela, elle qui abrite près du quart de la population et voit affluer à elle des milliers d'habitants de chaque coin du Grand-Duché?

La question a été évoquée lors du récent conseil communal de Luxembourg-ville. Le conseiller François Benoy (Déi Gréng) mettant en doute la pertinence du nombre et des localisations jusque-là retenus. Un dossier où la responsabilité du groupe Post n'est pas forcément à pointer du doigt.

En effet l'opérateur applique les consignes de la Ville. En l'occurrence, celles de la bourgmestre Lydie Polfer (DP) qui consent à des implantations «sur les grandes artères et non dans les quartiers résidentiels». Une vision opposée à celle défendue par l'élu écologiste.

Ainsi pour François Benoy, «il devrait justement y avoir davantage de sites PackUp dans les quartiers d'habitat. Le système est pratique et une meilleure diffusion permettrait de soulager la circulation routière vers les bornes.» Au nombre de 22 dans la capitale. Du coup, par exemple, une zone à forte population comme Belair ne possède pas son point de retrait de colis. A l'heure du boom du e-commerce et des livraisons postales de biens, le système mériterait sans doute une nouvelle réflexion.

La Poste n'y serait pas opposée bien sûr, même si c'est tout doucement qu'elle assure que «les stations doivent être proches des clients. C'est important pour nous». Et Luxembourg-ville fait partie de ses objectifs prioritaires pour fixer de nouveaux casiers. Combien? Motus. Seul est évoqué l'objectif national : disposer de 175 sites PackUp sur tout le pays d'ici 2025. Un total qui ne devrait pas être difficile à atteindre tant les demandes des communes ou des entreprises sont nombreuses «pour que les citoyens ou les employés puissent bénéficier de ce service».

Reste qu'à l'heure où la capitale se construit (Cloche d'Or, Cessange) ou se reconstruit (Hollerich, Josy-Barthel), rapprocher ces bornes des concentrations d'habitants ou d'employés apparaîtrait judicieux. Tout comme cela pourrait être évoqué dans le cadre des nouveaux axes de mobilité en cours de discussions. Pour l'heure, la majorité communale n'a pas souhaité modifier son angle d'approche.

