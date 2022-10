Les souhaits des élus locaux

En vue des élections législatives, le Syvicol s'adresse aux partis avec 36 propositions. Il s'agit d'argent et d'un sujet récurrent.

Au Syvicol, on se montre sûr de soi. En paroles et en actes, les communes veulent être perçues et prises au sérieux par le gouvernement en tant que partenaires. Selon Emile Eicher (CSV), la gestion de la crise du covid-19 a démontré qu'il en résulte une situation gagnant-gagnant ; la collaboration entre l'Etat et les communes a bien fonctionné et une grande confiance a été établie, selon le président du Syvicol.

L'organisation faîtière des communes décrit comment ce partenariat doit fonctionner concrètement à l'avenir dans les 36 propositions qu'elle adresse aux partis politiques à l'approche des élections à la Chambre, en 2023. Lors de l'élaboration de projets de loi ou de règlements grand-ducaux à portée communale, l'implication du Syvicol doit être institutionnalisée ; après leur entrée en vigueur, le Syvicol plaide pour un suivi régulier afin de pouvoir, le cas échéant, apporter des améliorations, souligne Emile Eicher.

Le président du Syvicol et ses collègues ont à cœur d'être davantage impliqués dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable de l'ONU dans le cadre de l'Agenda 2030. Les communes pourraient notamment apporter leur expérience et leur savoir-faire dans la création de localités sûres et résilientes, selon Eicher.

Les doubles mandats, un sujet récurrent

Les doubles mandats sont un sujet récurrent qui revient régulièrement sur le tapis à l'approche des élections. Comme il l'avait déjà formulé en 2008, le Syvicol n'est pas fermé à une séparation entre la politique communale et la politique nationale. Mais cette séparation doit s'accompagner de la création d'une chambre des élus communaux, avec des pouvoirs comme un ordre professionnel. Il s'agit ainsi d'éviter que la voix des communes ne soit réduite au silence dans le processus législatif.

Afin de convaincre le plus grand nombre possible de citoyens de s'engager en politique communale, l'association faîtière des communes se prononce pour que, lors des élections municipales, le passage du modèle majoritaire au modèle proportionnel ne se fasse qu'à partir de 6.000 habitants. Aujourd'hui, cela se fait à partir de 3.000 habitants, avec pour conséquence que des listes de partis sont établies et que les candidats doivent faire leur «coming-out» partisan. Ce qui, pour les responsables du Syvicol, empêche beaucoup de gens de se présenter.

Il est également important pour Emile Eicher et ses compagnons de route que le «statut de l'élu local» soit mis en œuvre. La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) a fait les premiers pas en introduisant, entre autres, la responsabilité pénale des communes et un code de déontologie pour les élus locaux. De plus, son projet de loi prévoit d'étendre le congé politique. En revanche, la protection des élus communaux en matière de droit du travail et de droit social, qui doit par exemple empêcher qu'ils soient menacés de licenciement en raison de leurs obligations communales, fait toujours défaut. Mais le Syvicol et la ministre sont au moins d'accord sur le fait que cela doit être fait.

Selon le Syvicol, il faut également en faire plus en ce qui concerne les fusions de communes.

Une nouvelle dynamique pourrait être créée par la possibilité d'une «coopération renforcée», étape intermédiaire sur la voie de la fusion, et par des adaptations ponctuelles des subventions, estime M. Eicher. Celles-ci devraient être augmentées pour les communes de moins de 2.000 habitants et, de manière générale, être versées plus tôt, à partir du moment où la loi sur les fusions est adoptée.

Les multiples facettes des finances

Comme toujours lorsque le Syvicol aborde le rôle des communes, l'argent joue également un rôle important dans les propositions électorales. Dans la perspective de l'introduction d'une taxe sur les logements vacants et sur la mobilisation, afin de maîtriser la situation dans le secteur du logement, l'organisation faîtière des communes réitère sa demande que cet argent soit versé dans les caisses communales.

D'une part, parce qu'il incombe aux communes de tenir le registre nécessaire à la perception de ces taxes ; d'autre part, parce que les communes devraient assumer des frais d'infrastructure, par exemple l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées. Le projet de loi récemment présenté prévoit que seul l'impôt foncier, comme jusqu'à présent, bénéficie aux communes.

La présentation des 36 propositions du Syvicol avec Guy Wester, Louis Oberhag, Emile Eicher, Dan Biancalana, Serge Hoffmann et Gérard Koob, collaborateur du Syvicol (de g. à dr.). Photo: Guy Jallay

Afin de rendre les communes plus actives sur le marché du logement, il est prévu de les soutenir davantage dans la gestion des logements locatifs sociaux. Actuellement, ce montant est de 1.500 euros par an et par logement. Le Syvicol se félicite que le Premier ministre Xavier Bettel (DP) ait promis, lors de sa déclaration sur l'état du pays, d'augmenter le personnel des services sociaux. En complément, l'organisation faîtière des communes demande que l'indicateur socio-économique soit adapté lors du calcul des allocations auxquelles une commune a droit au titre du Fonds de dotation globale. Ainsi, les défis sociaux de chaque commune seront mieux pris en compte.

Le gouvernement est également appelé à prendre au sérieux le "principe de connexité". Inscrit dans la future Constitution, il signifie que les communes disposent des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, qu'elles soient nouvelles ou existantes. En conséquence, et afin de garantir aux communes une sécurité de planification budgétaire, chaque projet de loi ayant des répercussions au niveau communal doit également contenir un calcul de l'impact financier.

En ce qui concerne le fonctionnement communal, la devise du Syvicol doit être "plus de simplification, moins de tutelle". La nouvelle réglementation envisagée pour la tutelle administrative va dans ce sens. En outre, le Syvicol demande un "guichet unique" pour tous les types d'autorisations et que les tâches des communes soient passées au crible. Etant donné qu'un bon service aux citoyens dépend aussi de collaborateurs compétents, le Syvicol plaide pour une simplification des connaissances linguistiques pour le personnel communal ; ces derniers ne devraient maîtriser les trois langues luxembourgeoise, allemande et française qu'à la fin de leur stage de deux ans.

