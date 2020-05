Statec comme TNS-Ilres peinent à collecter des informations. Les avis des entreprises ou des résidents sont devenus difficiles à capter à l'heure où les préoccupations sont devenues plus individuelles.

Luxembourg 4 min.

Les sondages à la peine en période de covid-19

Patrick JACQUEMOT Statec comme TNS-Ilres peinent à collecter des informations. Les avis des entreprises ou des résidents sont devenus difficiles à capter à l'heure où les préoccupations sont devenues plus individuelles.

Habituellement, Luc Biver veille sur une ruche de 27 collaborateurs. Le directeur général de TNS Ilres et ses équipes veillant à collecter et analyser l'opinion du pays. «Là, inutile de vous dire que depuis la mi-mars, nous sommes au point mort», commente le dirigeant. Les intérimaires dédiés aux enquêtes téléphoniques ont été remerciés; les employés du call-center invités à passer les appels depuis chez eux et les enquêtes online sont au plus bas.

Du côté du Statec, l'organisme public chargé de la collecte des données sur le Grand-Duché, le covid-19 est lui aussi venu perturber le bon fonctionnement des sondeurs. Impossible de prendre correctement le pouls du Grand-Duché alors même que la fièvre gagne. C'est pourtant bien dans ces instants qu'il est important d'avoir la vision la plus juste», regrette donc Jérôme Hury chef de la division "Statistiques sociales". Au point que l'organisme -habituellement discret- a posté une vidéo rappelant à chacun l'importance de répondre aux prises d'opinion en cours.

«Il faut que tout le monde ait bien à l'esprit que la collecte d'informations, pour nous Statec, est importante pour ce qui va advenir demain, motive donc Jérôme Hury. En effet, les chiffres et leurs déclinaisons en modélisation, notes de conjoncture et autres tableaux comparatifs constituent une formidable aide à la décision pour les dirigeants.» Que ce soient les politiques ou les décideurs économiques.

Sauf qu'entre confinement d'une grande partie des effectifs du service statistique, l'arrêt des activités et la difficulté d'attirer l'attention du public et des partenaires habituels, le Statec doit - à regret- faire son travail avec moins de pertinence. A l'exemple du calcul de l'indice des prix (si utile pour évaluer l'inflation à venir ou le déclenchement de l'index).

Pas question pour les enquêteurs de se rendre dans les points de vente pour relever les étiquettes de milliers de produits de consommation, comme c'est la norme. «Nous sommes plutôt passés par appels téléphoniques, courriels ou le relevé chiffré des passages en caisse. Nous avons aussi vu avec Eurostat et la Commission européenne quels étaient les critères à appliquer pour ce relevé qui se fait à l'échelle de toute l'Union.»

A l'heure où l'épidémie a déjà fait une centaine de victimes dans le pays, le Statec vient de relancer une enquête. Exceptionnellement en partenariat avec TNS Ilres d'ailleurs. Un sondage spécial crise en vingt-quatre questions (et diffusé en trois langues). Il s'agit cette fois de mesurer au mieux la situation de l'ensemble des résidents du Luxembourg. Quelles ont été les conditions de logement durant le confinement? Quel statut leur a été accordé (chômage partiel, télétravail, activité habituelle)? Comment comptent-ils affecter leur budget (épargne ou dépenses)? Quel est leur niveau de forme (physique comme psychologique)? «Mi-mai, tout devra être bouclé», assure Jérôme Hury pressé par les différentes administrations pour obtenir les tendances de ce baromètre de la société.

Sans détour, le directeur de TNS Ilres admet que les temps à venir seront délicats pour sa société. Les quelque 150 à 200 projets habituellement suivis en une année ne seront certainement pas atteints au bilan 2020. A cela deux raisons. Primo, les clients habituels ont d'autres priorités en vue. Ils n'ont pas la tête à demander ni avis de satisfaction, ni remarques sur leurs produits ou services. Plutôt concentrés à la gestion de leur trésorerie, de leurs stocks, de la reprise, de leurs personnels. «Pourtant, ils devraient faire appel à nous car, j'en suis certain, les consommateurs auront de nouvelles attentes au sortir du confinement, le 11 mai. Mieux vaudrait les anticiper.»

Ouvrir sa porte

Secundo, les spécialistes de l'étude de marché, des recherches sur l'opinion et du conseil en marketing ne voient pas comment, demain, les panels habituellement questionnés répondront. «Actuellement, c'est mort pour l'enquête de rue, en face-à-face direct, livre Luc Biver. Mais qui sait si à l'avenir les uns et les autres accepteront d'être ainsi abordés. Même crainte concernant le porte-à-porte.»

Pas certain que les 626.000 habitants aient tous envie de voir entrer dans leur domicile un enquêteur. Et sans cette expression massive, pas d'enquête fiable. Quand on vous dit que cette crise va déboucher sur «une nouvelle normalité du quotidien», pour reprendre les propos de Xavier Bettel...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.