Les solutions de Fokus pour résoudre la crise du logement

Fokus exige une offensive emphytéotique de construction sur des surfaces situées en dehors du périmètre de construction. Selon lui, il n'y a pas d'autre moyen de remédier à la pénurie de logements.

(tb avec Michèle GANTENBEIN) -«Le gouvernement a bien mené le pays à travers les crises ces dernières années», a déclaré vendredi Marc Ruppert, président du parti Fokus, fondé en 2022, lors d'une conférence de presse sur le discours sur l'état de la Nation. Mais en raison de la gestion de la crise, beaucoup de choses sont restées en suspens, entre autres dans les domaines du logement, de la fiscalité, de la réforme territoriale, de l'énergie et du climat, a-t-il ajouté.

Bettel: «Ce qui les énerve, c'est que nous sommes unis» Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) réagit aux critiques de l'opposition lors de la clôture du débat sur l'état de la Nation - et exhorte le CSV à «se montrer plus modeste».

Le président de Fokus a regretté que les thèmes de l'éducation et de la famille n'aient pas été abordés dans l'état de la Nation. Sur l'éducation, le parti prévoit de tenir prochainement une conférence de presse. Vendredi, il s'est contenté de dire qu'il était favorable à la réintroduction d'un système de notation compréhensible au fondamental (cycle 4) ainsi qu'au rétablissement du redoublement dans le premier cycle du secondaire et à la revalorisation des formations manuelles.

Plus de temps pour les enfants

En ce qui concerne la politique familiale, Fokus a en tête une alternative à la gratuité de la garde d'enfants à temps plein. Le parti demande une réduction du temps de travail à salaire égal pour les parents qui souhaitent passer plus de temps avec leurs enfants, et ce jusqu'à l'âge de l'école secondaire. En contrepartie, l'offre de prestations gratuites pour ces parents diminue.

«C'est du chantage et c'est inacceptable!» Les médecins étaient remontés lors de la dernière assemblée générale à l'égard de la politique de santé menée par le gouvernement.

Le porte-parole du parti, Frank Engel, a estimé, en faisant référence à la démission de sept cardiologues de l'hôpital du Nord à Ettelbruck, qu'il n'était plus possible de comprendre ce qui se passait actuellement dans le domaine de la santé. «Les gens veulent être traités médicalement dans un délai à peu près raisonnable», a déclaré Engel. «Que ce soit l'AMMD, l'association des hôpitaux ou un fonctionnaire du ministère de la Santé qui ait un problème, les gens s'en moquent. À un moment donné, le problème doit être résolu, avec de l'argent s'il le faut».

Les mesures annoncées, comme par exemple la mise en place d'une formation médicale au Luxembourg, prennent trop de temps, a estimé Engel - ce qui l'a amené au thème suivant, le logement, où les choses n'avancent pas non plus vraiment. Ni avec l'impôt de mobilisation et de spéculation prévu, où l'on «donne d'abord aux gens le temps de réfléchir».

Le gouvernement envoie le signal qu'il ne vaut plus la peine d'investir dans le marché du logement locatif. Frank Engel

«Nous avons maintenant un problème de logement», affirme Frank Engel, et la hausse des prix et des taux d'intérêt fait qu'à l'avenir, davantage de personnes devront se loger en tant que locataires. Le fait que ce soit justement maintenant que les prix des loyers doivent être plafonnés à 3,5% du capital investi est contre-productif, estime Frank Engel. Le gouvernement envoie ainsi un mauvais signal, «à savoir qu'il ne vaut plus la peine d'investir dans le marché du logement locatif».

Développer des surfaces en dehors du périmètre de construction

Pour créer rapidement de nombreux logements, Fokus propose une offensive de construction emphythéotique à grande échelle - sur des surfaces situées en dehors du périmètre de construction et intégrées dans le PAG à la condition que des logements y soient construits avec un bail emphytéotique. Selon lui, le problème ne peut pas être résolu en remplissant les espaces constructibles existants.

Enfin, Engel a évoqué l'année de «super-élections» qui s'annonce et a demandé que les élections communales et législatives soient regroupées (11 juin 2023) afin d'éviter que de précieux mois ne s'écoulent au cours desquels le travail gouvernemental serait paralysé. Mais pour cela, il faudrait que le gouvernement actuel démissionne prématurément. «Ainsi, la capacité d'action du gouvernement serait rétablie dès l'été et non à Noël».

