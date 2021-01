Le ministre des Classes moyennes a décidé que les magasins n'auront pas le droit d'ouvrir les 24 et 31 janvier puis les 7 et 14 février. Une décision à laquelle le covid n'est pas étranger.

Les soldes privés de quatre dimanches

Le débat n'a pas fini de faire jaser les propriétaires de magasins. Fallait-il, comme vient de l'annoncer le ministre Lex Delles (DP) empêcher les clients de venir faire leurs achats à chacun des dimanches inclus dans la période des soldes? Le ministère des Classes moyennes a pourtant tranché avec un argument à l'appui : «Cette mesure devra permettre de limiter davantage les déplacements non essentiels». Certes, mais dans le même temps, elle va contraindre la clientèle à faire ses achats sur six et non sept jours...

Le début des soldes reporté au 20 janvier Initialement fixée du 2 au 30 janvier 2021, la période légale de ventes à prix réduit commencera finalement deux semaines plus tard au Grand-Duché, a confirmé le ministère des Classes moyennes.

En tout cas, aucune autorisation d'ouverture dominicale ne sera accordée les dimanches 24 et 31, ainsi que les 7 et 14 février. Et cela sera notamment valable pour les concessions automobiles pourtant engagées en pleine 57ème édition de l'Autofestival. Mais visiblement, en ce début d'année, le sanitaire l'emporte quelque peu. Même si, depuis le 11 janvier et la réouverture de l'ensemble des commerces marchands, le secteur s'offre une bouffée d'air bien appréciable (à l'exception toujours des bars et restaurants à l'arrêt au moins jusqu'au 31).







«C'est une décision qu'il faut prendre » Lex Delles l'assume : dans la situation sanitaire actuelle du pays, «il ne serait pas admissible de pousser les gens à flâner». Aussi, oui, il faudra se priver de shopping les quatre dimanches des soldes d'hiver. «Mais soyons honnête aussi, si l'on regarde autour de nous, beaucoup de pays ont considérablement restreint les activités commerciales. Si actuellement les boutiques, les galeries ou les centres commerciaux peuvent ouvrir six jours sur sept, c'est bien parce que ce gouvernement a pu prendre des décisions fermes quand il le fallait. Ce choix de ne pas proposer d'ouvertures dominicales suit la même veine.»

Sans doute l'expérience des promotions du dernier black friday (et l'afflux de badauds dans les rues et centres commerciaux) a-t-elle convaincu les autorités de se montrer vigilantes en termes d'ouvertures commerciales. Pas question de laisser l'attrait des bonnes affaires l'emporter sur la nécessaire précaution sanitaire et «la nécessité de limiter davantage les interactions sociales».

Les galeries commerciales pointées du doigt A défaut d'avoir pu maîtriser la situation ces derniers jours d'affluence, les centres commerciaux se voient imposer un protocole anti-covid plus strict. Aux clients aussi de faire un effort.

Le ministre Lex Delles rappelle d'ailleurs que, soldes ou pas, l’ouverture de l'ensemble des commerces s'accompagne de règles sanitaires strictes. «La limitation d'un client par 10 m2 s'applique ainsi à toute exploitation commerciale accessible au public. Quelle que soit sa surface de vente.» Ainsi, les petits commerces dont la surface de vente est inférieure à 20 m2 peuvent accueillir deux clients au maximum en même temps. Les centres commerciaux dont la surface de vente est égale ou supérieure à 400 m2 et qui sont dotés d'une galerie marchande doivent, depuis décembre 2020, disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la direction de la Santé.

Il est à noter que, pour l'instant, de l'autre côté de la frontière en Moselle, c'est une position inverse qui a été retenue pour les communes qui souhaitent voir leurs commerces ouvrir les dimanches. Elles peuvent le faire en demandant une autorisation au préfet. Mais avec un couvre-feu impératif à 18h en France.

