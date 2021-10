Le conseil de gouvernement a confirmé la date des prochaines dates de bonnes affaires. En plus des 26 journées de janvier, un mois de prix réduits sera aussi proposé à compter de fin juin.

Commerce

Les soldes d'hiver débuteront le 3 janvier

Patrick JACQUEMOT Le conseil de gouvernement a confirmé la date des prochaines dates de bonnes affaires. En plus des 26 journées de janvier, un mois de prix réduits sera aussi proposé à compter de fin juin.

Le Mantelsonndeg est passé, mais à l'approche des fêtes, la fièvre acheteuse va aller crescendo. Et ce n'est pas la dernière décision actée par le Conseil de gouvernement de ce vendredi qui va calmer les ardeurs des consommateurs. Ainsi, autour de Xavier Bettel, les ministres ont-ils validé la prochaine période de soldes : du lundi 3 jusqu'au 29 janvier 2022 inclus.

L'économie luxembourgeoise retrouve le moral L'éclaircie se confirmerait-elle pour les entreprises du pays? En tout cas, les conclusions du dernier sondage réalisé par la Chambre de commerce s'avèrent optimistes sur la reprise.

L'épisode commercial marquant le début de l'année arrivera donc juste un trimestre après l'augmentation des paies, des traitements et des pensions en raison de l'index et quelques jours après la révision de l'allocation de vie chère d'au-moins 200 euros par ménagé bénéficiaire.

Mais à l'heure où l'inflation reprend et où la facture énergétique des ménages s'affole, reste à savoir quelle sera la réussite de cette période essentielle pour les commerçants. Sachant qu'en magasins, le péril le plus redouté reste le covid. L'an passé, il avait ainsi fallu reporter le démarrage des soldes d'hiver et même retirer quatre dimanches d'ouverture possible en raison d'une situation sanitaire délicate. De quoi sérieusement entamer le chiffre d'affaires attendus après plusieurs semaines de lockdown pour bien des magasins. On croise les doigts cette fois.

Le Conseil de gouvernement a aussi statué sur les soldes d’été 2022. Cette fois, il faudra attendre le 24 juin avant de voir les étiquettes afficher des réductions. La clôture de cette session estivale étant annoncé pour le 23 juillet 2022 inclus.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.