Même si les porte-monnaie des ménages souffrent de l'inflation et de la flambée des prix de l'énergie, Marc Herber, président de la Fédération de la mode du Luxembourg, estime que les clients seront au rendez-vous.

Les soldes d'été démarrent ce vendredi 24 juin

Alors que la période des soldes d'été a démarré ce mercredi 22 juin en France, le top départ est fixé à ce vendredi 24 juin dans les commerces luxembourgeois, qui pourront proposer des rabais pendant un mois, jusqu'au samedi 23 juillet inclus.

Après des soldes d'hiver décevantes, car fortement perturbées par la situation sanitaire et l'augmentation des infections au Covid en début d'année, ces soldes d'été commencent dans un contexte de relative «normalité», ce qui n'est pas pour déplaire à Marc Herber, président de la Fédération de la mode (Fémo) du Luxembourg.

Des clients plus frileux ce printemps

Mais avant d'évoquer ce mois de démarques qui va s'ouvrir, le responsable tient à rappeler le contexte commercial de ce premier semestre, affecté par la guerre en Ukraine. «Elle a eu des répercussions sur la production car, chose que j'ai découvert moi aussi, certains produits, certaines pièces proviennent d'Ukraine : par exemple des tirettes, des boutons. Il y eu un impact au niveau des collections, même si les clients ne l'ont pas forcément ressenti.»

Autre conséquence de la guerre : la flambée des coûts énergétiques (chauffage et surtout carburants), qui a grever les ressources de nombreux consommateurs. «Notamment les jeunes et les familles, précise Marc Herber. Cela a influencé leur comportement d'achat.» En clair, ces clients potentiels étaient moins présents dans les magasins. Avec pour effet des stocks à liquider plus importants.

Des remises importantes dès le début ?

Selon le président de la Fémo, ces stocks plus élevés qu'à l'accoutumée pourrait profiter aux clients, avec des rabais importants dès le démarrage des soldes. Surtout, Marc Herber veut croire que ces jeunes et ces familles, qui ont freiné leurs achats en raison de la flambée des tarifs de l'énergie, seront au rendez-vous. «Ils ont peut-être attendu. On a déjà remarqué cette tendance dans les outlet stores ces dernières semaines.»

Aussi, s'il est toujours difficile de se lancer dans des prédictions et prévisions, Marc Herber s'attend à des soldes d'été 2022 «qui fonctionnent bien». Premier verdict dès ce week-end, car les premiers jours donnent souvent le ton. Avec un élément qui fait souvent la différence : le beau temps. Car c'est bien connu : la carte bancaire chauffe plus facilement sous le soleil.

