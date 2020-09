Fruit d'une collaboration belgo-luxembourgeoise, le projet baptisé EM-SAT vise à accroître la sécurité des 24 sites sensibles au Grand-Duché et en province de Luxembourg. S'il sera présenté en 2021, trois de ces industries servent dès à présent de «sites tests».

Les sites «Seveso» surveillés depuis l'espace

Qui dit industrie classée «Seveso» dit automatiquement présence de substances dangereuses. A partir de là, la sécurité de ces sites représente une préoccupation majeure, car une attaque pourrait avoir de lourdes conséquences. D'autant plus qu'avec l'utilisation quotidienne du digital, les entreprises peuvent se retrouver la cible des pirates informatiques via notamment le «rançonnage» face à une intrusion dans le système. C'est dans cette optique que les autorités publiques belges et luxembourgeoises se sont associées autour du programme «EM-SAT», fruit d’une collaboration entre plusieurs partenaires industriels.

Ce nouveau dispositif est soutenu à la fois par la LSA (Luxembourg Space Agency), Belspo (Politique scientifique belge) et l'ESA (Agence spatiale européenne). La coordination du programme est assurée par l'entreprise Creaction, avec une branche basée au Luxembourg, ainsi que le site de l'Euro Space Center de Redu.

Le projet est présenté comme une «plateforme-outil d'anticipation, de supervision et de gestion de crise hautement sécurisée», révèlent ce jeudi nos confrères de L'Avenir du Luxembourg. Le but est de s'assurer que toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs et limiter leurs conséquences sont prises sur les sites même.

Les technologies spatiales mises en œuvre appartiennent à la cybersécurité, l'imagerie satellitaire et le contrôle de qualité des données. «En moyenne, ces industries envisagent 400 scénarios catastrophe possibles», explique Jean-Paul Henry, CEO de la société Creaction.

Le scénario de Beyrouth improbable au Luxembourg Les explosions survenues mardi dernier au Liban seraient liées aux conditions de stockage d'une grande quantité de nitrate d'ammonium, un composant très utilisé en agriculture. Mais si de nombreux pays en emploient et en stockent, ce n'est pas le cas du Grand-Duché.

Actuellement en cours de développement, le projet «EM-SAT» devrait être présenté l'année prochaine. Cependant, trois industries «Seveso» de la province de Luxembourg et du Grand-Duché servent dès à présent de «sites tests». Par souci de confidentialité, leur nom n'a cependant pas été divulgué. «Nous sommes actuellement à mi-chemin dans le développement et devrions pouvoir présenter le travail en avril-mai prochain» confie Jean-Paul Henry. Pour rappel, le Luxembourg abrite 17 sites classés «Seveso», et la province de Luxembourg, sept.



