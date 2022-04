L'information sera également transmise aux réfugiés ukrainiens de sorte à ce qu'ils ne paniquent pas inutilement et qu'ils ne soient pas plus stressés qu'ils ne le sont déjà.

Luxembourg 2 min.

Crainte concernant les réfugiés

Les sirènes d'alerte vont retentir ce lundi mais pas de panique

Simon Laurent MARTIN L'information sera également transmise aux réfugiés ukrainiens de sorte à ce qu'ils ne paniquent pas inutilement et qu'ils ne soient pas plus stressés qu'ils ne le sont déjà.

Elles peuvent surprendre et angoisser mais les sirènes d'alerte luxembourgeoises pourraient se révéler très utiles le jour où une catastrophe de type nucléaire ou une guerre venait à frapper le pays. Aujourd'hui, les 102 communes composant le Grand-Duché disposent d'une ou plusieurs alarmes sonores prêtent à retentir en cas de danger pour la population.

Un nouveau système d'alerte de la population plus efficace Le gouvernement veut maximiser la couverture au niveau de la population en ayant recours à une plateforme d'alerte unique et liée à plusieurs canaux de communication.

Ces installations nécessitent toutefois un entretien régulier. C'est ainsi que chaque premier lundi du mois, les services de secours testent ce réseau de sirènes installé à travers le pays. «L'objectif de ces tests réguliers est de garantir la fonctionnalité de ce moyen d'alerte à la population, notamment prévu en cas d’alerte nucléaire. Afin de garantir que la population soit résiliente face aux risques exceptionnels qui pourraient toucher le Luxembourg, il est donc nécessaire de continuer à réaliser ces tests dans le futur», précise le gouvernement.

Eviter des traumatismes

Seulement voilà, en raison du conflit ukrainien et de la vague de réfugiés arrivés au Luxembourg depuis le début de la guerre, le gouvernement souhaite apporter une attention toute particulière à ces personnes fuyant leur pays. «Depuis le début du conflit armé en Ukraine, plusieurs milliers de réfugiés venus des zones de combat ont trouvé refuge au Grand-Duché. Pour ces personnes, le son du test des sirènes pourrait engendrer une situation de stress accru si elles ne sont pas informées auparavant», pose le ministère de l'Intérieur dans son communiqué. L'idée est donc d'éviter de réveiller des traumatismes pour les réfugiés.





Fallait-il sonner l'alarme dans les communes? Les récentes inondations ont montré les failles du système d'alerte luxembourgeois. Résultat: plus de 120 millions de dégâts. Raison pour laquelle une partie de l'opposition réclame des modifications rapides du dispositif et l'audience des ministres responsables.

Le ministère de l’Intérieur et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) collaborent donc avec l’Office national de l’accueil (ONA), la Croix-Rouge luxembourgeoise, Caritas Luxembourg et LUkraine ASBL pour transmettre l’information aux réfugiés. Un appel est également lancé aux familles hébergeant des ressortissants récemment arrivés d’Ukraine pour qu’elles les informent de la nature de ces tests et du fait qu’ils continueront d’avoir lieu.

Des avertissements trop lents

Rappelons qu'après les inondations destructrices de juillet dernier, les critiques avaient fusé. Malgré des signes clairs d'une catastrophe imminente, les citoyens avaient été avertis trop tard et de manière trop peu insistante des dangers. La ministre luxembourgeoise de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) avait notamment expliqué que les sirènes d'alerte auraient pu être utilisées dans le cadre de cette catastrophe naturelle. Elle se disait en tout cas prête à réévaluer le rôle de ces sirènes disséminées sur tout le territoire, tout en sensibilisant la population à celles-ci.

Quoi qu'il en soit, afin de parvenir à un système global, national, multicanal et performant, un projet de conception est en cours d'élaboration depuis plusieurs mois. Il se base sur une approche et un macro-planning s'adressant aux administrations étatiques qui diffusent des alertes. Parmi les pistes de solutions, on notera la mise à jour de l'application mobile «GouvAlert.lu»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.