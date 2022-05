Beaucoup de soleil et des températures supérieures à 20 degrés. Il est temps de sortir dans la nature. Quelques idées d'endroits où profiter du printemps.

Luxembourg 3 6 min.

Idées de sortie

Les sept plus beaux endroits du printemps

Beaucoup de soleil et des températures supérieures à 20 degrés. Il est temps de sortir dans la nature. Quelques idées d'endroits où profiter du printemps.

Après deux jours plutôt agités, le service météorologique national Meteolux annonce pour le week-end un temps estival précoce avec de nombreuses heures d'ensoleillement et des températures pouvant atteindre 24 degrés Celsius.

Le mieux est d'en profiter dehors, dans la nature. Mais où exactement ? Quelques conseils pour ceux qui sont encore à la recherche d'un endroit approprié.

1) Entre les rochers et le château d'eau

Les visiteurs peuvent parfaitement se détendre ici. Photo: ORT Müllerthal

(vb)- Il fait bon vivre au centre Maartbësch de Berdorf, récemment réaménagé. À côté du camping, la commune a récemment aménagé un espace événementiel et un bureau d'information touristique avec un bistrot. Entre les deux, on peut pique-niquer tranquillement sur des bancs en bois et sous un toit. Il est également possible d'y faire des grillades (sur réservation, le formulaire est disponible ici). Depuis l'aire de pique-nique, les visiteurs peuvent se promener vers les curiosités de Berdorf, par exemple le château d'eau, le célèbre rocher Predigtstuhl ou l'amphithéâtre «Breechkaul».

2) Pause au «Grand Canyon en format de poche»

(fjä) - Le Brucherbierg-Lallengerbierg entre Schifflange et Esch est un petit miracle : on n'entend pas de voitures, on ne voit pas de gens - sauf ceux qui sont également en quête de silence. On a presque l'impression qu'Esch et Luxembourg ont disparu et que l'on est soi-même en vacances quelque part, très loin. La beauté de la terre rouge est à couper le souffle et lorsque le soleil se reflète dans le minerai de fer rouge, on se croit vraiment un peu dans le Grand Canyon. On peut s'y promener à merveille, par exemple sur le sentier des planètes, ou s'y attarder : en haut de l'un des rochers, il suffit de respirer profondément et de laisser son regard vagabonder.

Les formations rocheuses créées par l'homme et résultant de l'exploitation à ciel ouvert ressemblent à un Grand Canyon en format de poche. Photo: Claude Piscitelli

Le point de départ est le cimetière/stade de Schifflange. Ici, depuis le parking, on est en effet déjà sur la montagne et on peut se promener tranquillement sur le sentier des planètes. Si l'on veut ensuite continuer à marcher, on peut se diriger vers l'est jusqu'au Plakesch Kopp avec une vue sur Schifflange, contourner le Hasselerbierg pour rejoindre la réserve naturelle du Lallengerbierg, où l'on marche sur de beaux sentiers, parfois caillouteux, avec parfois de courtes escalades, à travers les formations rocheuses bizarres de l'ancienne zone d'extraction de minerai, et retrouver le sentier des planètes à Uranos.

3) Un petit rafraîchissement en pleine nature

(SH) - Pour ceux qui transpirent déjà à l'idée de températures dépassant les 20 degrés Celsius, un petit rafraîchissement pourrait leur faire du bien. La saison de la baignade est ouverte depuis début mai. Il est donc à nouveau possible de nager dans les eaux de baignade officielles - le lac de barrage de la Haute-Sûre, l'étang de dragage de Remerschen et le lac de Weiswampach. Si la température de l'eau est encore trop basse, il est possible de profiter du soleil sur les pelouses des trois plans d'eau.

L'étang de la drague à Remerschen est l'une des trois eaux de baignade actuelles au Luxembourg. Photo d'archives: Chris Karaba

4) Frisbee et farniente au Kannercampus à Belval-Sud

(fjä) - Un lieu secret parmi les destinations d'excursion, car encore relativement nouveau : depuis 2020, les jeunes enfants et les élèves étudient dans le complexe étincelant et nouvellement construit à Belval-Sud. Mais le site scolaire et sportif a aussi quelque chose à offrir à d'autres visiteurs. Devant le Kannercampus s'étend une immense pelouse qui invite au lancer de frisbee. Des paniers de frisbee sont disposés à plusieurs endroits. On peut y démontrer sa précision de tir derrière une ligne de lancement.

Devant le Kannercampus à Belval-Sud s'étend une immense pelouse avec des sièges, des circuits et des terrains de jeu. Photo: Franziska Jäger

Pour les enfants, les nombreuses aires de jeux avec des trampolines, des structures d'escalade et des blocs de roche pour faire du bloc devraient être un paradis. Les aires de jeux de l'école, remplies de sable, sont accessibles à tous le week-end. Le circuit asphalté permet de découvrir le site, on y croise des promeneurs avec leur chien ou des jeunes en rollers.

Une oasis de calme devant le Kannercampus. Photo: Franziska Jäger

Si l'on préfère prendre son temps, on peut s'installer sur l'un des nombreux bancs et profiter de la flore aménagée avec amour et modernité. Sur une chaise longue en bois, on a alors une vue sur le «petit New York» avec les anciens hauts-fourneaux de Belval. Prendre le train jusqu'à Belval-Lycée et traverser la passerelle.

5) Vue sur la forêt de la Schlucht

La boucle de rêve à travers la forêt de la Schlucht est bien signalisée. Photo: Anouk Antony

(vb) - Cette aire de repos et de pique-nique située sur la boucle de rêve Manternacher Fiels offre un magnifique point de vue sur la forêt de la Schlucht. Le point de vue, construit en planches de bois, se trouve au début du parcours, au kilomètre 2,0 (coordonnées: 6.44447 E | 49.71002 N). Quatre personnes peuvent s'y asseoir confortablement sur les bancs, manger et se détendre agréablement à l'air frais.

6) Un avant-goût de la Schueberfouer

(SH) - Pour beaucoup, la Schueberfouer fait tout simplement partie de la fin de l'été. Il faudra encore patienter un peu avant la prochaine édition de la célèbre fête populaire. Mais il y a déjà un avant-goût de la fête foraine. Sur la Kinnekswiss, le «Kiermes wéi fréier» a ouvert ses portes vendredi.

La kermesse est ouverte jusqu'au 12 juin. Photo: Ville de Luxembourg

Ici, 20 attractions et un programme d'animation bien rempli attendent les visiteurs. La kermesse est ouverte le samedi de 11h à 22h et le dimanche de 11h à 20h.

7) Le Grünewald : un tuyau qui ne devrait pas en être un

(str) - On a du mal à le croire, mais quand on s'y promène, on s'aperçoit que le Grünewald est apparemment encore un endroit secret. Le massif forestier reste en effet épargné par une trop grande affluence de visiteurs, même le week-end et même les jours fériés. Et c'est en quelque sorte une bonne chose.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Direkt am Waldhof startet der 4,8 Kilometer lange Themenweg „Konscht am Bësch“. Foto: Steve Remesch

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Direkt am Waldhof startet der 4,8 Kilometer lange Themenweg „Konscht am Bësch“. Foto: Steve Remesch Direkt am Waldhof startet der 4,8 Kilometer lange Themenweg „Konscht am Bësch“. Foto: Steve Remesch Direkt am Waldhof startet der 4,8 Kilometer lange Themenweg „Konscht am Bësch“. Foto: Steve Remesch

Pourtant, la forêt de Gréngewald se trouve juste aux portes de la ville, dispose d'un réseau très bien entretenu de sentiers de randonnée et de pistes VTT - et même d'une page Facebook.



Si vous voulez vous faire une idée des itinéraires de randonnée, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Geoportail. En outre, presque tous les points d'accès sont équipés de panneaux d'information donnant une vue d'ensemble des sentiers et des connaissances pratiques sur la forêt, son histoire et ses habitants. Le sentier thématique «Konscht am Bësch», long de 4,8 kilomètres, débute directement au Waldhof.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.