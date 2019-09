Après quatre mois de déménagement, la nouvelle BnL ouvre ses portes ce mardi 1er octobre. Découvrez l'intérieur de l'édifice, qui regroupe désormais plus d'1,8 million d'ouvrages.

Les sept nouveautés de la Bibliothèque nationale

Près de cinq années après le premier coup de pelle, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) ouvre ses portes ce mardi 1er octobre au Kirchberg, à partir de 14 heures. Un projet de plus de dix ans qui prend enfin forme à l'entrée du quartier des affaires, boulevard Kennedy.

Auparavant éparpillés sur sept sites différents, tous les dépôts et services sont donc désormais accessibles dans ce lieu. Plus d'1,8 million de documents ont été transférés ces derniers mois depuis l'ancien bâtiment en centre-ville à celui-ci, et pourront être feuilletés par les quelque 21.704 usagers inscrits à la BnL.

Ce nouveau bâtiment rayonne de par son agencement. Toutes les étagères ont été dressées perpendiculairement aux larges fenêtres, pour permettre à un maximum de lumière naturelle de pénétrer dans l'habitacle. L'univers entier se veut accueillant, chaleureux et très ouvert sur le monde extérieur.

Répartis sur trois niveaux, la BnL évolue d'une bibliothèque de magasin avec peu de documents dans sa salle de lecture, à une bibliothèque de libre accès avec plus de 200.000 ouvrages en accès direct.

D'octobre à décembre, la BnL sera en phase de test, pour évaluer ses nouveaux services et ajuster, si besoin, son offre. «Nous invitons les usagers à explorer cet espace et à tester les services mis à leur disposition», souligne la porte-parole Christine Kremer. Mais quels sont ces nouveaux services proposés?

Un prêt automatique

Fini les files d'attente pour emprunter un livre. La nouvelle BnL s'est équipée numériquement et propose désormais un «self-loan». L'idée est simple : à l'aide de votre carte «lecteur», vous scannez sur l'une des bornes présentes dans l'établissement, le livre que vous souhaitez emprunter.

L'enregistrement se fait automatiquement. Vous pouvez emprunter au total 20 documents, pour un délai de quatre semaines.

Retour possible 24h/24

Les documents empruntés peuvent désormais être retournés via un dispositif de retour automatique, disponible à l'extérieur du bâtiment. Une boîte est ainsi disponible 24 heures sur 24.

«Cela donne aux usagers une plus grande flexibilité pour le retour de leur prêt. Cela peut notamment avantager les personnes travaillant tard», explique Christine Kremer.

Des horaires élargis

Dans la même idée, les horaires d'ouverture de la BnL ont été élargis. Elle sera ouverte du mardi au vendredi de 10 à 20 heures et le samedi de 10 à 18 heures.

«Tous les services seront accessibles durant ces horaires. Prêts et retours de documents, consultations sur place, prêt international et inscriptions gratuites».

Une salle familiale

Flexibilité toujours. La nouvelle BnL du Kirchberg propose une salle familiale, afin de permettre aux parents de travailler sans encombre. Une pièce a donc été aménagée avec des jouets, de petits bureaux ou encore un lit pour bébé, afin de permettre aux enfants de s'amuser en attendant leurs parents.

Onze salles de groupe

Si de nombreux espaces ont été aménagés autour des étagères afin de permettre un travail - ou de simples lectures - dans des conditions optimales, la BnL a également mis en place des «carrels» à réserver afin de travailler en groupe.

Ces petites pièces offrent notamment tout le nécessaire pour travailler numériquement. Ecrans, chargeurs, prises, etc. Au total, onze salles sont réservables en ligne pour des travaux de groupe.

Une salle de musique

Autre nouveauté offerte par la Bibliothèque nationale du Kirchberg: une salle de musique, avec piano. «Ceux qui le souhaitent pourront emprunter des partitions de musique et s'entraîner dans cette salle», explique la porte-parole de la BnL. Des cabines audio sont également accessibles.

Dans la même veine, un espace médiathèque, avec canapés, télévisions et DVD a été mis en place. Des casques sont aussi à disposition, afin de permettre à chacun de regarder un film, sans gêner qui que ce soit.

Une offre plus large

Outre les milliers d'ouvrages disponibles physiquement et numériquement en son sein, la nouvelle bibliothèque propose aussi des salles de conférence, de formation, un petit amphithéâtre ainsi qu'une salle d'exposition.

Le but ici est d'élargir encore un peu plus l'offre de formations continues, d'activités culturelles et pédagogiques proposées par l'établissement. Une terrasse et un café sont également accessibles au public.

Ouverte sur la Grande Région

Desservie par la station de tram «Bibliothèque nationale», implantée devant l’entrée du bâtiment, munie d’un parking souterrain et d'un emplacement couvert pour bicyclettes, la BnL est facilement accessible à tous.

Et gratuite, y compris pour les habitants de la Grande Région. «Un habitant d'Arlon ou de Metz peut venir emprunter un document sans problème. Il suffit de s'inscrire gratuitement et d'avoir une carte lecteur», souligne Christine Kremer.

Une porte-ouverte aura lieu le weekend du 5 et 6 octobre prochain.

