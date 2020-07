Les sept chemins d'un été à bicyclette

Des 16 premiers parcours balisés "VeloSummer 2020" annoncés par le ministre du Tourisme, ne reste aujourd'hui plus que sept tronçons. Le refus de certaines communes et d'usagers de la route étant venus freiner les ardeurs de Lex Delles. N'empêche, voilà des itinéraires parfaits pour découvrir le pays à la force des mollets.

Lex Delles (DP) en pince pour le vélo. Avoir été bourgmestre de Mondorf-les-Bains (berceau des frères Schleck) lui ayant sans doute donné le goût de la bicyclette. Aussi, le ministre du Tourisme a-t-il à cœur de développer les circuits réservés aux pédaleurs (sportifs ou amateurs). C'est bien en pensant autant aux loisirs de ses concitoyens qu'à l'économie locale que le responsable politique avait d'ailleurs présenté, voilà deux semaines, 16 boucles possibles au Luxembourg. Des parcours désormais limités à sept.

Sans s'étaler sur les motifs de refus de certaines communes (dont l'avis était sollicité), sans doute le ministre du Tourisme et celui de la Mobilité - François Bausch (Déi Gréng) - ont-ils aussi été sensibles à certains arguments avancés par l'Automobile Club du Luxembourg. Ainsi, en découvrant le premier tracé des routes concédées aux seuls cyclistes, l'ACL avait protesté en mettant en avant que certaines déviations s'avéreraient bien longues pour les automobilistes et risqueraient d'encombrer certains villages.

Reste maintenant un mois à chacun pour s'échauffer, éventuellement profiter de la prime à l'achat d'un vélo électrique (Clever Fueren) avant de s'élancer sur l'un ou l'autre des 7 itinéraires validés :

Pour voyager léger

Pédaler, c'est bien. Mais sans avoir à se soucier de ses bagages entre deux étapes, c'est encore mieux. Et voilà ce que propose le service "Move, we carry". D'un clic, le voyageur peut indiquer jusqu'à six points de prise en charge (camping, auberge de jeunesse, gîte ou hôtel) et de dépôt de ses sacs, valises et autres sacoches. Ce nouveau service proposé par l'Office du tourisme luxembourgeois est proposé jusqu'à la fin de l'année, et ça ne se refuse pas, il est gratuit.