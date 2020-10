Dans le but de garantir le bon fonctionnement des hôpitaux ou des laboratoires, le gouvernement compte autoriser l'élargissement du cadre horaire du personnel pour faire face au manque de main-d'oeuvre.

Les secteurs «essentiels» amenés à travailler plus

Eddy RENAULD

«Travailler un maximum de douze heures par jour et 60 heures par semaine», c'est le but de l'avant-projet de loi qui a été présenté ce lundi aux membres de la Commission du Travail et de la Sécurité sociale. Depuis le retour en force du virus au Luxembourg, le personnel des soins de santé est à nouveau mis à contribution. Dans certains endroits, les membres de certains services redoublent d'effort pour faire face à l'absence de collègues.

Dans ce contexte particulièrement «alarmant» selon les autorités, les députés ont étudié la possibilité d'augmenter le temps de travail pour certains secteurs d'activités. «Il s'agit d'une mesure préventive pour garantir le bon fonctionnement des secteurs essentiels tels que les hôpitaux ou encore les laboratoires», a insisté Dan Kersch (LSPA).

Si les députés ont approuvé l'essence du projet de loi, ils ont indiqué qu'il ne faudra pas trop solliciter ce personnel, histoire d'éviter les dépressions et les burn-out. Le ministre du travail a d'ailleurs rappelé «le caractère exceptionnel de la mesure» qui viendra à échéance le 31 décembre 2020.

Pour rappel durant la première vague de la pandémie de covid, l'état de crise avait contraint les autorités à mettre en place un règlement grand-ducal similaire. A l'époque, les entreprises du secteur privé pouvaient introduire une telle demande. Une démarche qui avait été moyennement appréciée par les syndicats.

Cette fois, les secteurs concernés par cette mesure, à savoir des services publics/semi-publics, devront notamment demander une autorisation spéciale au ministère du Travail pour pouvoir augmenter la durée de travail de leurs salariés. Le texte doit être déposé ce lundi à la Chambre et sera ensuite envoyé pour avis au conseil d'Etat. Le but est que ce texte législatif avec ces nouvelles mesures puissent entrer en vigueur cette semaine.

