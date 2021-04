Alors que les députés échangeront en séance plénière ce mercredi sur le futur plan national d'organisation des secours (PNOS), retour sur les changements concrets à venir. Notamment la hausse de 10% du coût des opérations ou la baisse des temps d'intervention.

Luxembourg 1 3 min.

Les secours devront encore plus courir après le temps

Alors que les députés échangeront en séance plénière ce mercredi sur le futur plan national d'organisation des secours (PNOS), retour sur les changements concrets à venir. Notamment la hausse de 10% du coût des opérations ou la baisse des temps d'intervention.

(Jmh avec Marc Schlammes) - Incarnée par le nouveau centre d'intervention du CGDIS au Ban de Gasperich, la réorganisation des services de secours se trouve détaillée dans le PNOS, ce document de 500 pages qui prévoit notamment une baisse des temps d'intervention des services de secours.

Si l'idée n'est pas nouvelle, puisque déjà évoquée dans une étude datée de 2010, elle est vouée à devenir réalité puisque l'objectif de réaliser 90 à 95% des interventions en un quart d'heure maximum entre la réception de l'appel et l'arrivée sur place est inscrit noir sur blanc.

Si les opérations de premiers secours respectent d'ores et déjà ce délai, ce n'est pas encore le cas des interventions en ambulance (78%), des incendies (75%) ou des accidents de la circulation (75%). Or, le temps constitue «un facteur-clé» à en croire Paul Schroeder, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, qui évoque notamment auprès de nos confrères du Luxemburger Wort la «golden hour of shock». A savoir la nécessité pour les victimes d'être prises en charge au sein d'un hôpital au plus tard une heure après leur traumatisme.

«Ce que nous recherchons, ce sont les compétences» D'ici à 2025, le CGDIS ambitionne d'améliorer son temps d'intervention via un processus de professionnalisation. Aussi bien avec des personnels administratifs supplémentaires que de nouveaux pompiers. Ces derniers devront toutefois maîtriser le luxembourgeois.

«Si l'on compte ensuite un maximum de quinze minutes chacun pour le trajet vers le lieu de l'accident et pour le trajet vers l'hôpital, il reste 30 minutes pour secourir une personne et lui prodiguer les premiers soins», résume Paul Schroeder qui entend jouer sur deux principaux leviers pour faire changer la donne.

Améliorer la qualité des informations recueillies lors de l'appel initial et la réactivité des services de secours. Que ce soit aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Un défi au vu de l'organisation actuelle et de la volonté de conserver une majorité de pompiers volontaires, avec seulement 20% de professionnels.

Raison pour laquelle Taina Bofferding (LSAP), ministre de l'Intérieur, répète depuis plusieurs semaines que la sécurité civile possède un coût. Et que ce dernier est amené à augmenter de l'ordre de 10% à l'avenir. Charge désormais à elle de convaincre les communes de mettre la main à la poche afin de bénéficier de ce que la ministre nomme «une assurance tous risques».

Si pour Paul Schroeder, l'objectif ultime reste «le maintien d'un réseau dense de centres opérationnels», sa mise en oeuvre devra faire l'objet d'adaptations qui se baseront soit sur le nombre de personnels disponible, soit sur les moyens alloués.

«Si à un moment donné nous ne pouvons plus garantir l'engagement des bénévoles, nous devrons soit nous professionnaliser, soit revoir à la baisse les ambitions du PNOS», assure-t-il en estimant que le maintien de l'engagement des quelque 4.000 bénévoles des services de secours «ne passera pas tant par les compensations financières que par la reconnaissance sociale».

D'ici à 2025, le CGDIS entend aussi recruter de nouveaux personnels professionnels et mise pour cela sur les ressortissants étrangers et les femmes. Un vivier également convoité par d'autres services étatiques, comme l'armée, la police ou l'administration pénitentiaire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.