On en sait désormais plus sur les causes de l'épidémie de salmonelles causée par les produits chocolatés de Ferrero. La source remonte jusqu'à l'usine d'Arlon en Belgique, non loin de la frontière.

Scandale sanitaire

Les salmonelles détectées chez Ferrero à Arlon depuis décembre!

Simon Laurent MARTIN On en sait désormais plus sur les causes de l'épidémie de salmonelles causée par les produits chocolatés de Ferrero. La source remonte jusqu'à l'usine d'Arlon en Belgique, non loin de la frontière.

(avec AFP) C'est un euphémisme de dire que Ferrero est dans un sacré pétrin. Suite à la détection de quelques foyers de cas de salmonellose dans plusieurs pays européens, le géant du chocolat a rappelé de très nombreux produits de la marque Kinder fabriqués dans l'usine Ferrero Ardennes à Arlon, en Belgique, en raison de suspicions de salmonelles.

Actuellement, 134 cas de maladie confirmés et probables ont été recensés dans neuf pays européens, dont un cas a été confirmé au Luxembourg. Le revers est de taille pour la société italienne, à quelques jours seulement de Pâques. Pourtant, il semblerait que les responsables de Ferrero, ou du moins ceux d'Arlon, étaient déjà conscients de la présence de salmonelles depuis le... 15 décembre dernier !

Depuis le 15 décembre

En effet, dans une communication officielle faite ce jeudi, le groupe Ferrero a annoncé que la cause de l’épidémie de salmonellose provient d'un filtre de deux réservoirs de matières premières de l’usine Ferrero d’Arlon. Le groupe ajoute que la contamination a été découverte sur le site le 15 décembre.

Une annonce qui soulève bon nombre de questions puisqu'il aura donc fallu l'éclatement du scandale sanitaire pour que Ferrero se décide à communiquer sur le sujet et à rappeler de très nombreux produits. «Des matériaux et des produits finis ont été bloqués et n’ont pas été livrés », s'est justifiée la société dans un communiqué relayé dans plusieurs médias belges, tout en précisant qu’elle n’utilisera plus le filtre et qu’elle a, depuis lors, renforcé considérablement les contrôles sur les produits.

Rappelons que le groupe italien Ferrero a étendu mercredi au Royaume-Uni et en Irlande son rappel «volontaire» de chocolats Kinder. Le rappel va désormais inclure les Kinder Surprise de 20g vendus seuls ou en paquet de trois pour toutes les «dates de consommation recommandées allant jusqu'au 7 octobre 2022», alors que mardi l'indication ne comprenait que les dates allant du 11 juillet au 7 octobre.

Ferrero a aussi pris «la décision de précaution de rappeler volontairement les mini oeufs Kinder de 75g, les kits d'œufs Kinder de 150g, les Kinder Surprise de 100g et les Schokobons de 200g au Royaume-Uni et en Irlande avec des dates de consommation recommandées allant du 20 avril au 21 août» .

Aucun produit testé positif pour l'instant

Le groupe dit continuer à coopérer avec les autorités sanitaires britanniques et irlandaises «même si aucun produit Kinder distribué sur ce marché n'a été testé positif» à cette bactérie pour l'instant.

Côté français, 21 malades avaient été signalés mardi par le Centre national de référence des salmonelles de l'Institut Pasteur, dont 15 ont indiqué avoir consommé les produits Kinder concernés, selon Santé Publique France, qui précise que huit personnes ont été hospitalisées, mais sont rentrées par la suite chez elles. L'âge médian des cas est de 4 ans.

