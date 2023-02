Après un net recul lors de la pandémie, le moral des entreprises remonte quant à lui, du moins un peu.

Indice de qualité du travail

Les salariés de plus en plus mécontents de leur rémunération

Thomas KLEIN Après un net recul lors de la pandémie, le moral des entreprises remonte quant à lui, du moins un peu.

En 2020 et 2021, la satisfaction générale des travailleurs luxembourgeois a atteint des niveaux sans précédent. Cela était apparemment dû en grande partie au stress particulier causé par la pandémie de covid-19. En effet, selon le «Quality of Work Index» de cette année, publié jeudi 9 février par la Chambre des salariés, la valeur est repartie légèrement à la hausse en 2022.

L'enquête représentative menée auprès de près de 2.700 salariés au Luxembourg montre, par exemple, une légère amélioration de la motivation au travail et du bien-être général, alors que ces catégories avaient affiché l'an dernier les pires valeurs depuis la publication de l'indice. Le risque de burn-out a diminué, alors qu'il avait également atteint un sommet l'année dernière.

Les travailleurs à domicile sont plus satisfaits

L'indice global de qualité de vie au travail a atteint son niveau le plus bas en 2020 (53,5) et a grimpé à 54,9 après avoir atteint 53,9 en 2021. L'écart entre les personnes qui travaillent à domicile et celles qui ne télétravaillent pas s'est creusé. L'indice des employés qui travaillent au moins une partie de leur temps à domicile était en moyenne de 4,5 points plus élevé.

Ce qui doit inquiéter les employeurs, c'est que les salariés travaillant au Luxembourg sont apparemment de moins en moins satisfaits de leur rémunération. La valeur de l'enquête a atteint un niveau record, ce qui est probablement dû à la forte augmentation du coût de la vie. Près d'un quart des personnes interrogées ont même indiqué qu'elles avaient l'intention de changer d'employeur.

La situation actuelle sur le marché du travail devrait jouer en faveur de ces travailleurs, car la difficulté perçue de trouver un nouvel emploi a également baissé à un niveau record l'année dernière. De même, selon l'indice, il n'a jamais été aussi facile d'obtenir une promotion qu'en ce moment.

Le souhait de travailler moins

Chez les salariés luxembourgeois, le souhait de travailler moins n'a jamais été aussi prononcé qu'en ce moment. Ainsi, le temps de travail moyen souhaité dans le cadre de l'enquête a baissé à 34,4 heures par semaine.

L'année précédente, cette valeur était encore de 35,7 heures. Cela reflète le conflit croissant de nombreux salariés entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ici aussi, les personnes interrogées ont été plus nombreuses que jamais à déclarer qu'elles avaient de plus en plus de mal à concilier les deux.

L'indice de qualité au travail Depuis 2013, la Chambre des salariés (CSL), en collaboration avec l'Université du Luxembourg, interroge régulièrement les salariés au Luxembourg sur leurs conditions de travail et la qualité du travail au Luxembourg dans le cadre de l'enquête représentative Quality of Work Index Luxembourg. Les thèmes de l'enquête sont notamment les exigences et les charges de travail, les horaires de travail, la collaboration avec les collègues, la marge de manœuvre dans le travail, les possibilités de formation continue et de promotion, la participation aux décisions de l'entreprise et bien plus encore. L'enquête s'adresse aux travailleurs âgés de 16 à 64 ans qui ont un emploi régulier au Luxembourg de 10 heures ou plus par semaine, qui habitent au Luxembourg ou qui sont frontaliers de Belgique, de France ou d'Allemagne. L'enquête est réalisée depuis 2014 par l'Institut für angewandte Sozialwissenschaften (Infas, Bonn, avec une succursale au Luxembourg) pour le compte de la CSL.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Pascal Mittelberger

