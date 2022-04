Elles font leur retour: les particules de sable du Sahara seront à nouveau présentes dans le ciel luxembourgeois. Mais cette fois-ci, elle seront peu nombreuses.

Luxembourg 2 min.

Météo

Les sables du Sahara vont faire leur retour dans le ciel

Laura BANNIER Elles font leur retour: les particules de sable du Sahara seront à nouveau présentes dans le ciel luxembourgeois. Mais cette fois-ci, elle seront peu nombreuses.

Le 16 mars dernier, elles avaient teinté le ciel de jaune. Les particules de sable du Sahara font leur retour au Luxembourg, entre ces mardi 12 et mercredi 13 avril. Déjà bien présent sur certaines régions de France, le phénomène météorologique sera cette fois-ci moins intense au Luxembourg.

Un nuage de sable du Sahara dans le ciel luxembourgeois Des poussières de sable provenant du Sahara traversent ce mercredi le ciel du Grand-Duché. La qualité de l'air ne devrait cependant pas être trop impactée.

Inutile, donc, de se préparer mentalement au lavage de sa carrosserie toute entachée par la pluie. Ce nuage de sable du Sahara se retrouvera dans les couches atmosphériques supérieures lorsqu'il atteindra le Grand-Duché, explique le prévisionniste national MeteoLux. Mais à l'intérieur de ce nuage, la concentration de poussière sera globalement plus faible si on le compare à l'épisode qu'a connu le pays en mars.

En Europe, c'est la troisième fois cette année que ce phénomène météorologique est enregistré. La première, le 16 mars dernier, avait touché le Luxembourg, mais la seconde, le 28 mars, le sable était principalement remonté sur la France.

De beaux couchers de soleil

Ce mardi et ce mercredi, les gros nuages jaunes, typiques lors de l'apparition de ce phénomène météorologique, ne devraient donc pas recouvrir le ciel luxembourgeois. Mais les résidents pourront tout de même apprécier un autre phénomène visuel: celui de beaux couchers de soleil en fin de journée. Attention cependant, ils pourraient être gâchés par une couverture nuageuse trop compacte.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le sirocco, bien que récurrent en ce début d'année, n'est pourtant pas un phénomène nouveau. Ce vent tempétueux, qui a la particularité d'être sec et chaud, souffle sur le désert du Sahara, propulsant ainsi des particules de sable dans l'atmosphère. Avec le vent, elles sont ensuite dispersées au nord du continent africain, et s'étirent plus ou moins loin selon la période. Cette semaine, le phénomène devrait finir sa course en Allemagne, selon les prévisionnistes.

Si ces épisodes sont appréciables visuellement, ils apportent également leur lot de déconvenues, car ils peuvent créer des problèmes respiratoires, en particulier chez les personnes fragiles. Au Luxembourg, ce nuage de sable sera accompagné d'une hausse du mercure, MeteoLux prévoyant une fin de semaine plutôt ensoleillée avec des températures grimpant dans les 20 degrés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.