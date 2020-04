Des photographies panoramiques à 360° vont être prises dans toutes les zones routières et piétonnes de la capitale durant les cinq semaines à venir prévient la Ville de Luxembourg. Des images de très haute précision qui seront bien utiles.

Les rues de la capitale passées au «scanner»

Maurice FICK Des photographies panoramiques à 360° vont être prises dans toutes les zones routières et piétonnes de la capitale durant les cinq semaines à venir prévient la Ville de Luxembourg. Des images de très haute précision qui seront bien utiles.

Un an et demi après le passage des véhicules Google Street View, Luxembourg-Ville sera une fois de plus sillonnée par des véhicules remplis de capteurs. Cette fois la société Cyclomedia Deutschland GmbH procédera à des prises de vue panoramiques 360° de «toutes les zones routières, y compris les zones piétonnes, situées sur le territoire de la Ville de Luxembourg», annonce la Ville ce mercredi.

A compter de lundi - et jusqu'au 30 juin prochain - des prises de vues panoramiques d'une grande précision seront réalisées. Des clichés destinés à dresser un état précis de l'état de l'ensemble du réseau routier de la capitale. La finalité de toute cette nouvelle documentation très précise étant aussi bien de parfaire l’aménagement communal que de pouvoir planifier l'entretien des infrastructures publiques. Uniquement utilisées en interne, ces images de très haute précision permettent notamment de gagner du temps, de mieux prévoir et budgétiser les chantiers.

Une ville fantôme vue du ciel Depuis trois semaines, l'activité du Luxembourg et de sa capitale a été réduite à sa plus simple expression afin de lutter contre la pandémie de covid-19. Un phénomène d'autant plus frappant avec des images prises avec un drone...

La Ville tient toutefois à informer le public que les photos numériques prises par plusieurs caméras à haute résolution installées sur une voiture spécialement équipée «seront exclusivement destinées à l’usage interne des services communaux. Les visages et les plaques d’immatriculation qui apparaîtront sur les photos seront pixellisés», assure-t-elle.

Pour mémoire, un tel exercice de précision pour les besoins des services de la capitale avait déjà été réalisé en septembre 2017. Menée alors par une société néerlandaise, l'opération doit être renouvelée tous les trois ans en raison du changement rapide du visage de la commune la plus peuplée du pays. Notamment pour intégrer dans les bases de données cartographiques des services communaux le chantier du tram ou bien encore la présence du complexe Royal-Hamilius.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.