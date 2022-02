"Pour les femmes enceintes, il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner", explique le gynécologue Dr Pit Duschinger dans une interview.

Bébés et pandémie

Les risques d'une grossesse avec le covid

"Pour les femmes enceintes, il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner", explique le gynécologue Dr Pit Duschinger dans une interview.

(tb avec j-ps) Après presque deux ans de pandémie et un an de vaccination Covid, suffisamment de données empiriques ont pu être recueillies pour que le gynécologue et professeur d'université Dr Pit Duschinger soit optimiste. Une infection au covid pendant la grossesse s'accompagne certes de nombreux risques pour la future mère et l'enfant, mais le vaccin s'avère en revanche très efficace. Le vaccin n'a pas non plus d'influence négative sur la naissance de l'enfant. Au contraire, la protection contre une maladie grave se transmet à la nouvelle vie.«

Dr Pit Duschinger, quelle a été l'influence de la pandémie sur le nombre de grossesses au Luxembourg ?

Pit Duschinger: «Pendant le confinement, le nombre de grossesses a légèrement augmenté. Je ne veux pas m'étendre sur les causes (rires). Aujourd'hui, je suis nettement plus détendu qu'il y a six mois. À l'époque, il y avait beaucoup de questions sans réponse. Aujourd'hui, avec le recul nécessaire, c'est différent.

Quels sont les risques auxquels la femme enceinte est confrontée si elle est testée positive au covid ? Quelles expériences ont été faites au Luxembourg ?

«Les femmes enceintes ont tout d'abord un risque légèrement plus faible d'être infectées par le covid. La raison de ce phénomène n'est pas encore totalement étudiée à l'heure actuelle. Mais si elles attrapent le virus, il y a un risque plus élevé d'évolution grave de la maladie. Des pathologies graves ont également été observées au Luxembourg chez des patientes enceintes atteintes du covid.

En présence de facteurs de risque tels qu'un âge supérieur à 35 ans, une surcharge pondérale ou des maladies préexistantes telles que l'hypertension et le diabète, la probabilité d'une évolution grave de la maladie augmente encore. Le risque de devoir être hospitalisé ou de décéder à cause du covid est alors encore plus élevé. Le virus peut également déclencher un diabète gestationnel, ce qui aggrave la maladie initiale. Ces risques sont d'autant plus importants que l'infection survient tard dans la grossesse.

Quelles sont les complications graves possibles pendant la grossesse en cas de maladie de Covid ?

Dr. Pit Duschinger Photo: Gerry Huberty

«Le problème principal reste la détérioration dramatique de la fonction pulmonaire des mères. Il n'y a rien de pire pour le fœtus que la baisse de la saturation en oxygène dans le sang de la mère. Le risque d'accouchement prématuré a également été confirmé au Luxembourg. En raison d'une infection au covid, le bébé peut venir au monde à un moment beaucoup trop précoce. Au Luxembourg, certaines mères infectées ont dû accoucher dès la 26e à la 32e semaine de grossesse. En cas de complications graves, par exemple si la saturation en oxygène ne s'améliore pas, l'enfant doit être mis au monde par césarienne. Un accouchement prématuré n'est jamais anodin, surtout s'il y a un lien avec le covid. Ce risque ne doit pas être négligé. En outre, le placenta peut être endommagé par une infection au covid, ce qui peut entraîner de graves complications telles qu'un décollement placentaire ou d'autres hémorragies graves. Une chose est sûre : si l'on est infecté par le coronavirus pendant la grossesse, il faut s'attendre à davantage de complications lors de l'accouchement ou après.

Le virus se transmet-il à l'enfant à naître ? Que fait le virus à un nouveau-né ?

«En règle générale, le placenta constitue une barrière que le virus ne peut pas franchir. La mère est alors certes infectée, mais pas le fœtus, de sorte que la grande majorité des bébés nés de mères atteintes du covid sont nés en bonne santé. Dans des cas exceptionnels, le virus peut toutefois passer cette barrière. L'enfant est alors déjà positif au covid avant sa naissance. Mais cela est rare.

Au Luxembourg, il y a également eu des cas où le placenta s'est enflammé à cause du SARS-Cov2. L'enfant à naître est alors moins bien approvisionné en nutriments, ce qui peut entraîner des troubles de la croissance et un poids plus faible à la naissance. Il n'y a toutefois pas eu de malformations dues au covid. Les enfants supportent étonnamment bien cette maladie. Les bébés peuvent s'infecter, mais les évolutions sont plus légères que chez les adultes. Ils sont en outre moins touchés par les problèmes pulmonaires, mais plutôt par une forte fièvre.

Le covid peut-il se transmettre par le lait maternel ?

«Non, ce n'est pas le cas. Même une femme infectée peut continuer à allaiter son enfant.

Au début de la pandémie, les mères atteintes du coronavirus étaient séparées de leur bébé après l'accouchement pour éviter que celui-ci ne soit infecté. Pourquoi cette pratique a-t-elle été interrompue ?

«Nous avons constaté qu'avec les précautions nécessaires chez les mères, les bébés étaient très rarement infectés par leur mère. Mais pour cela, les enfants doivent être protégés le plus possible, la mère doit se désinfecter les mains et porter un masque FFP2 pendant l'allaitement. Ainsi, le contact étroit dont l'enfant a besoin avec sa mère peut avoir lieu malgré la maladie. Cela est moins grave pour le bébé que s'il était séparé de sa mère. Tous les pédopsychiatres le confirment.

Les jeunes mères devraient allaiter leurs enfants. Même si les mères ont le covid. Photo: Uwe Anspach

Le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) recommande la vaccination des femmes enceintes depuis avril 2021. Combien de femmes enceintes ont été vaccinées ? Quelles expériences ont été faites depuis lors ?

«Nous estimons le nombre de personnes vaccinées entre 60 et 65 % des femmes enceintes. Rares sont les femmes qui émettent des réserves sur la vaccination. Il n'y a pratiquement pas eu de complications dues à la vaccination. Les avantages de la vaccination dépassent largement les risques potentiels liés au covid pendant la grossesse. Les effets secondaires sont les mêmes que chez les femmes du même âge qui ne sont pas enceintes. Un peu de fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires sont les effets secondaires les plus fréquents du vaccin. Il n'y a heureusement pas eu non plus de fausses couches, ni de naissances prématurées dues à la vaccination.

Le CSMI conseille de se faire vacciner à partir de la dixième semaine d'aménorrhée. Avant cela, la femme ne devrait pas se faire vacciner ?

«C'est une mesure temporaire. Certaines informations ont fait naître des doutes quant à une vaccination précoce. Celles-ci n'ont toutefois pas été confirmées. Le CSMI doit rectifier cette information. Il n'y a pas de semaine de grossesse pendant laquelle on ne peut pas vacciner. Il est possible de se faire vacciner ou de recevoir un rappel à tout moment. Nous ne pouvions pas le savoir il y a six mois. On peut se faire vacciner en toute bonne conscience. Je recommande la vaccination dès que l'on souhaite avoir un enfant. Cela permet d'éviter les effets secondaires pendant la grossesse.

La protection vaccinale se transmet-elle de la mère à l'enfant à naître ?

«Chez des dizaines de milliers de femmes enceintes vaccinées, leurs nouveau-nés présentaient déjà des anticorps anti-covid à la naissance. Chez les mères vaccinées, la protection est également transmise au bébé par le lait maternel. Même si la mère ne se fait vacciner qu'après l'accouchement, elle transmet la protection vaccinale à l'enfant par le biais du lait maternel. Si la vaccination n'a lieu qu'au moment de l'allaitement, les vaccins à ARNm et à vecteur peuvent être utilisés.

Si, à l'avenir, il y a des vaccins Corona pour les moins de cinq ans, conseillez-vous de vacciner également les enfants en bas âge ?



«Il faut d'abord acquérir de l'expérience. Si le vaccin est autorisé, je ne vois aucune raison de ne pas vacciner les tout-petits. En fonction de l'évolution du virus dans les deux ans à venir, je pourrais imaginer que l'on puisse se faire vacciner contre le covid de manière saisonnière, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour la grippe. Ce moment n'est toutefois pas encore prévisible. Pour l'hiver prochain, nous devons toujours être sur le pied de guerre et continuer à vacciner au maximum.»

