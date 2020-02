Les trois députés CSV Léon Gloden, Michel Wolter et Laurent Mosar touchent plus de 100.000 euros annuels en plus de leur rémunération au Parlement. Mais ils ne le déclarent pas forcément, comme le prévoit le code de conduite du Parlement, indique Reporter ce lundi.

Les revenus inavoués des députés

Les trois députés CSV Léon Gloden, Michel Wolter et Laurent Mosar touchent plus de 100.000 euros annuels en plus de leur rémunération au Parlement. Mais ils ne le déclarent pas forcément, comme le prévoit le code de conduite du Parlement, indique Reporter ce lundi.

(ota) – Le mandat de député n'est pas une activité à plein temps. Cela laisse le loisir aux élus de générer des revenus supplémentaires substantiels. C'est particulièrement le cas pour les avocats d'affaires, élus locaux et autres businessmen qui trustent les premières places du classement des plus gros revenus à la Chambre.

Le trio de tête est formé par Léon Gloden (CSV), Michel Wolter (CSV) et Laurent Mosar (CSV) qui cumulent de rondelettes sommes dépassant les 100.000 euros par an. D'après Reporter, certains ne signalent pourtant pas l'intégralité de leurs revenus annexes dans la déclaration d'intérêts financiers que chaque élu doit remplir.

Léon Gloden (CSV) génère au moins 150.000 euros en dehors de son activité de député. Photo: Anouk Antony

Le mieux loti semble être le député maire de Grevenmacher, Léon Gloden, qui perçoit au moins 150.000 euros par an en plus de son revenu de député. La principale source de ce montant vient de son activité d'avocat dans l'étude Elvinger Hoss Prussen pour laquelle il indique plus de 100.000 euros. En sa qualité de bourgmestre il touche en outre 17.190 euros auxquels s'ajoutent entre 5.000 et 10.000 euros annuels pour chacun de ces mandats au sein de syndicats intercommunaux et autres conseils d'administration.



Autre élu local, le député-maire de Kärjeng, Michel Wolter, se retrouve sur la deuxième marche du podium avec au moins 130.000 euros de revenus annexes engrangés l'an passé. Pour ses fonctions de bourgmestre, il reçoit 26.500 euros et à chaque fois entre 5.000 et 10.000 euros pour sa présence dans différentes sociétés à titre de président et membre de divers conseils d'administration ou encore comme gérant. Reporter épingle Wolter car il ne déclare pas un forfait mensuel de 5.140 euros payé par le Parlement.

L'ancien président de la Chambre, Laurent Mosar arrive troisième du classement, avec 156.000 euros annuels de revenus additionnels. Sa fonction d'échevin de la capitale lui rapporte plus de 56.000 euros. Son métier d'avocat auprès de Tryalis Law Firm et son siège au conseil d'administration de la Bank of China, lui fournissent entre 50.000 et 100.000 euros chacun. Comme Michel Wolter, le député du Centre ne déclare pas clairement le forfait d'indépendant que lui alloue la Chambre, soit 60.000 euros annuels. Selon Reporter, l'intéressé assure toutefois que ce montant figure dans son revenu d'avocat.

90.000 euros par an Un député perçoit 7.500 euros mensuel de traitement. La moitié de cette somme fait figure de frais de représentation et donc non imposable. Un président de groupe parlementaire voit s'y ajouter 4.000 euros par mois. Le président de la Chambre a quant à lui un montant de 6.000 de frais de représentation à sa disposition en plus de son salaire de député.



A la tête de la capitale, Lydie Polfer (DP) fait également partie des gros revenus à la Chambre, avec 84.000 euros par an pour sa seule fonction de bourgmestre. A ce titre, la députée-maire affiche de nombreuses activités rémunérées comme sa participation aux conseils d'administration de la Philharmonie ou encore dans divers syndicats intercommunaux et autres sociétés.



Le député Roy Reding (ADR) dont le nom apparaît dans 14 sociétés, faisait encore bonne figure dans ce classement établi l'année dernière. Ce qui n'est plus le cas et s'explique avant tout par la mise en sommeil, en avril 2019, de son cabinet d'avocat.



Ce sont donc souvent les avocats qui tirent leur épingle du jeu. A l'instar de Guy Arendt (DP), actif chez Bonn & Schmitt ce qui lui vaut de déclarer plus de 100.000 euros par an. Le nouveau venu Pim Knaff (DP) qui a remplacé Eugène Berger suite à son décès et sa collègue Simone Beissel (DP) eux aussi déclarent entre 50.000 et 100.000 euros pour leur activité d'avocats.

A noter que le code de conduite des députés luxembourgeois en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts prévoit une déclaration écrite pour chacun des 60 élus. Les montants perçus ne sont toutefois pas exigés à la virgule près, les concernés doivent simplement remplir une grille reprenant quatre catégories de revenus annuels. Entre 5.000 et 10.000 euros, de 10.0001 jusqu'à 50.000 euros, de 50.000 à 100.000 et plus de 100.000 euros.