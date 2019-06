78% des élèves de première avaient obtenu leur examen de fin d'études secondaires en 2018, combien seront-ils cette fois? Depuis ce lundi matin et jusqu'à mercredi, les résultats du bac sont publiés via la plateforme eduBoard.

Luxembourg 2 min.

Les résultats du bac s'étalent sur trois jours

Maurice FICK 78% des élèves de première avaient obtenu leur examen de fin d'études secondaires en 2018, combien seront-ils cette fois? Depuis ce lundi matin et jusqu'à mercredi, les résultats du bac sont publiés via la plateforme eduBoard.

Fini les retrouvailles, les cris de joie et les larmes devant le tableau d'affichage au Luxembourg. Depuis l'an passé, les résultats du bac ne sont plus rendus publics par les lycées mais «ils sortent en fonction des commissions d'examen qui statuent dans les lycées entre le 24 et le 26 juin. A l'issue de la commission, les résultats sont directement communiqués à l'élève via la plateforme internet eduBoard», explique Myriam Bamberg, responsable de la communication au ministère de l'Education nationale.



3.479 candidats inscrits aux examens de fin d’études Pour ceux qui sont arrivés en fin de parcours du secondaire classique et du secondaire général, l'étape finale commence ce lundi. Les examens de première approchent à grands pas.

Les épreuves écrites et orales des 3.479 candidats au bac sont évaluées cette année par 198 commissions d'examen. Pour accéder à ses résultats et voir s'il a obtenu ou pas son examen de fin d'études, chaque candidat se connecte à eduBoard via un code IAM et un mot de passe qui lui a été attribué.

Résultats nationaux début juillet



Le statut est mis à jour au fur et à mesure des délibérations des commissions d'examen. Les candidats qui devront passer des épreuves complémentaires en juillet, sont informés de la même manière. Pour les candidats qui sont ajournés, eduBoard mentionne les épreuves d'ajournement de septembre. Ceux qui sont inscrits en «candidats libres» doivent se renseigner directement auprès de la direction du lycée pour connaître leurs résultats au bac.

Les 257 élèves du Vauban en avance sur le bac Les épreuves du bac 2019 ont démarré avec la philo ce lundi pour 7.422 élèves en Lorraine. Pour la première fois, les élèves qui suivent l'enseignement français au Luxembourg n'avaient pas besoin d'aller à Thionville et ont déjà passé tous les écrits.

Quant à savoir si le taux de réussite au bac 2018 sera supérieur ou non cette année, il faudra patienter début juillet. Le ministère de l'Education nationale devrait publier les résultats nationaux autour des 3 et 4 juillet.

Première au Vauban: des copies dématérialisées



En avance sur le calendrier des épreuves françaises, les 257 élèves qui ont passé cette année leur bac au lycée Vauban, devenu centre d'examen cette année, devront patienter un tout petit peu plus puisque les résultats seront affichés au lycée ce jeudi 27 juin dans l'après-midi.

«Pour la première fois, toutes les copies papier du bac ont été numérisées et concentrées sur la plateforme Viatique pour les rendre anonymes et instantanément disponibles aux correcteurs sur ordinateur. C'est totalement sécurisé. Et de cette manière, aucun professeur du lycée Vauban ne peut recevoir de copie émanant de l'établissement», explique Evelyne Régniez, proviseur.