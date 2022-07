La réforme du secteur des taxis n'est toujours pas entrée en application. Mais le ministre de la Mobilité, François Bausch, confirme sa volonté de libéraliser le marché, avec une réglementation unique pour les taxis et VLC.

Réforme prévue au Luxembourg

Les résultats d'une étude sur les taxis bientôt présentés

Pascal MITTELBERGER La réforme du secteur des taxis n'est toujours pas entrée en application. Mais le ministre de la Mobilité, François Bausch, confirme sa volonté de libéraliser le marché, avec une réglementation unique pour les taxis et VLC.

Annoncée initialement pour le 1er janvier 2022, la réforme du secteur des taxis n'est toujours pas entrée en application. Elle continue, par contre, de nourrir le débat public. Dernier exemple en date dans les médias : la volonté du ministre de la Mobilité, François Bausch (déi Gréng), de développer une plateforme nationale calquée sur le modèle Uber, une idée à laquelle ne souscrit pas du tout le syndicat OGBL.

À la Chambre des députés, le sujet a également refait surface, à la faveur d'une question parlementaire de Roy Reding (ADR). «Ce secteur est confronté à de nouveaux défis, par exemple celui de modèles d'exploitation alternatifs plus flexibles mais également susceptibles de fragiliser les chauffeurs en les contraignant à une indépendance factice», estime notamment le député. Qui interpelle surtout sur les moyens de contrôle qui seront mis en place afin d'éviter toute concurrence déloyale.

Dispositifs de contrôle pas encore connus

Des interrogations qui permettent d'abord au ministre François Bausch de réaffirmer que la réforme prévue «vise à apporter un cadre uniforme aussi bien pour les taxis que pour les voitures de location avec chauffeur» (VLC). Une volonté claire et assumée de libéraliser le secteur, donc, mais avec des dispositifs de contrôle, élaborés à la suite d'échanges avec les acteurs du secteur puis dans le cadre d'une étude lancée en septembre 2021.

Des sujets tels qu'une tarification équitable, l'abolition des zones géographiques ou encore la limitation des licences y sont abordés. Néanmoins, les conclusions n'ont pas encore été divulguées. «Le résultat de cette étude sera prochainement présenté aux acteurs et apportera entre autres aussi une réponse au volet des plateformes collaboratives», explique le ministre de la Mobilité.

Police et Douane traqueront les fraudeurs

Si les dispositifs de contrôle ne sont pas connus pour l'heure, on sait toutefois qui s'occupera de la surveillance des plateformes collaboratives, et notamment de leur recours potentiel, et illégal, à des voitures qui ne seraient ni des taxis ni des VLC. «Le contrôle se fera, in fine, sur le terrain par les agents de la Police Grand-ducale ou de l’Administration de la Douane et des Accises qui sont chargés du contrôle des dispositions législatives régissant le secteur (...) Les sanctions d’une utilisation non conforme sont passibles d’un avertissement taxé de 500 € actuellement», indique François Bausch.

Uber au cœur d'une enquête internationale

Cette réforme du secteur des taxis, d'autres pays l'ont déjà adoptée. Non sans tumulte. Dimanche, la plateforme Uber s'est retrouvée au cœur d'une vaste enquête journalistique appelée «Uber Files». Reposant sur 124.000 documents internes - datés de 2013 à 2017 - adressés par une source anonyme au quotidien britannique The Guardian et transmis au Consortium internationale des journalistes d'investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires, les «Uber Files» révèlent comment l'entreprise californienne a mis en oeuvre des pratiques pouvant s'apparenter à de l'obstruction judiciaire face aux enquêtes dont il faisait l'objet. Et ce en effectuant, entre 2014 et 2016, un important de travail de lobbying auprès de responsables politiques français parmi lesquels Emmanuel Macron. Réélu en mai dernier pour un deuxième mandat, l'actuel chef de l'État était à l'époque Ministre de l'Économie.

Le Washington Post, Le Monde et la BBC ont publié ce lundi leurs premiers articles. Selon The Guardian, «l'entreprise a enfreint la loi, trompé la police et les régulateurs, exploité la violence contre les chauffeurs et fait pression en secret sur les gouvernements dans le monde entier».

