Les parties d'un corps retrouvé dans la ville allemande de Temmels, dans le district de Trèves-Sarrebourg, le 1er novembre, appartiennent à Diana Santos.

Drame de Mont-Saint-Martin

Les restes retrouvés près de Trèves sont bien ceux de Diana

Dans un communiqué publié ce mardi, les autorités allemandes ont confirmé que les membres retrouvés en Allemagne, non loin de Trèves, sont ceux de Diana, dont le torse avait été découvert à Mont-Saint-Martin, à la frontière française avec le Luxembourg, le 19 septembre dernier. L'Institut de médecine légale de l'Université de Mayence effectuaient ainsi des analyses sur ces restes humains depuis plusieurs jours.

On ne sait pas encore exactement quelles parties de corps ont été retrouvées, mais selon la presse allemande, il s'agirait de la tête et des jambes. Les recherches qui ont eu lieu dans cette zone pendant deux jours visaient à retrouver les armes du crime.

De son côté, le Parquet de Diekirch, en charge de l'instruction, a également communiqué sur cette découverte, confirmant les informations ci-dessus. «L'instruction judiciaire luxembourgeoise se poursuit et à ce stade, il n'est pas indiqué de communiquer d'autres éléments de l'enquête», ajoute-t-il dans un communiqué.

Pour rappel, les parties du corps ont été trouvées par un passant près de Temmels, près de la frontière luxembourgeoise. La macabre découverte avait eu lieu vers 14h, le jour férié du 1er novembre. Le témoin a directement informé la police de la découverte dans la zone d'un parking. Sur place, les autorités ont découvert les restes dans un buisson à l'extérieur de l'infrastructure.

Selon les médias allemands, des centaines de policiers - y compris du Luxembourg - ont participé aux recherches le mercredi 2 novembre et ont couvert une zone forestière adjacente. De nombreux arbres ont été abattus et des buissons épais ont été examinés. Des drones et des chiens de recherche ont été utilisés.

Les pompiers de Temmels, la police de Sarrebourg, la police criminelle de Trèves, la police de Wittlich, l'équipe de drones de la police de RLP, les chiens de recherche de Mayence et de Coblence ont été déployés sur les lieux.

Un suspect détenu à ce jour

Une partie du corps démembré et décapité de Diana Santos avait été retrouvée à Mont-Saint-Martin le 19 septembre dernier. Les membres inférieurs avaient été sectionnés au niveau des genoux, il n'y avait pas de bras, ni de tête. Depuis, l'affaire est instruite par le Parquet de Diekirch. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Said B., un Marocain de 48 ans, a été arrêté le 6 octobre par la police judiciaire luxembourgeoise et se trouve en détention provisoire au pénitencier de Schrassig. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et considéré par les autorités comme le principal suspect du crime, selon nos confrères de Contacto.

Diana Isabel Gomes dos Santos est née le 17 octobre 1981 à Porto. Elle avait 40 ans. À l'âge de 20 ans, elle a émigré à Andorre. Elle a ensuite traversé la France et la Belgique, avant d'arriver au Luxembourg. Cette dernière a toujours travaillé comme serveuse ou en cuisine. Elle laisse derrière elle un fils de 22 ans, Francisco, qui a été élevé par sa grand-mère à Vila do Conde. Toute la famille de Diana vit au Portugal. Elle y allait en vacances presque chaque année.

