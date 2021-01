Les mouvements de protestation de restaurateurs se multiplient sur Internet, dans les rues et sur les devantures. Il restent cependant unis sur un but commun : rouvrir les établissements.

Les restaurateurs entendent maintenir la pression

Les mouvements de protestation de restaurateurs se multiplient sur Internet, dans les rues et sur les devantures. Il restent cependant unis sur un but commun : rouvrir les établissements.

(jm avec Marlene Brey) - Depuis près d'un an, ils luttent contre les conséquences économiques de la pandémie. La résistance des restaurateurs luxembourgeois les a conduits à s'unir en différents groupements et non plus sous la seule égide des représentants de l'Horesca. Si tous ne partagent pas forcément la même vision des actions à mener, tous s'entendent néanmoins sur le fait qu'il est urgent d'agir.

Si certains souhaitent faire entendre leur colère au travers d'une manifestation, d'autres encore via une rencontre avec le Premier ministre, certains ont opté pour une initiative plus originale. Les membres du mouvement #LightsOnLuxembourg laissent désormais la lumière dans leur établissement allumée pour signifier qu'ils sont «toujours là». Le groupe a été créé en janvier sur Facebook, lorsque le gouvernement a maintenu la fermeture des bars et restaurants malgré l'allègement du protocole sanitaire. «Une décision injuste», pour Andrew Martin, le fondateur du groupe, cité par nos confrères du Luxemburger Wort.

Estimant que «l'idée d'aller physiquement à une manifestation en rend beaucoup nerveux», le jeune homme a préféré opter pour une autre approche. Les faits semblent lui avoir donné raison puisque lors de la protestation de samedi dernier, qui a réuni quelque 200 personnes, propriétaires de café et restaurateurs n'étaient pas les seuls dans la rue, les manifestants n'étant pas tous liés avec le secteur Horeca et défendaient des revendications bien différentes. Un fait qui a conduit la fédération Horesca et l'Asbl, qui représente les exploitants de clubs et de bars, à se désolidariser.

Si tous les acteurs s'accordent sur l'existence d'un réel mécontentement, les explications sur les origines divergent. Pour François Koepp, secrétaire général de l'Horesca, une partie du problème vient du fait que «beaucoup d'entreprises ne font pas leur devoir». Référence au fait que certains acteurs de l'Horeca n'ont pas demandé toutes les aides possibles ou pas rempli correctement leur dossier.

«Lundi dernier, seules 580 entreprises sur 1.300 avaient demandé une allocation de chômage partiel pour le mois de novembre», note le représentant de la fédération professionnelle en référence aux chiffres publiés par le gouvernement. Et la situation «était pire en décembre où 1.200 entreprises n'ont fait aucune réclamation».

Pour le restaurateur Marc Rauchs, membre actif de #lightsonluxembourg, cet argument peine à prendre, car «depuis mars, le gouvernement a promis beaucoup d'aides». Ce qui s'est traduit par «l'impression de voir arriver de nouveaux formulaires chaque semaine», mais aussi par «des rejets fréquents des demandeurs». Et ce dernier d'imaginer la mise en place d'un médiateur qui trancherait les conflits entre restaurants et Etat en matière de demandes d'aides. Une pétition allant dans ce sens a été déposée.

L'Asbl «Don't forget us», elle, organise ce jeudi une conférence de presse pour tenter de faire entendre ses revendications auprès de Xavier Bettel (DP). Une demande restée à ce jour lettre morte.

