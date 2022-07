Après deux drames mortels survenus à quelques jours d'intervalle sur des chantiers luxembourgeois, l'OGBL rappelle que le Luxembourg accuse des taux toujours trop élevés en termes d'accidents de travail.

Luxembourg 3 min.

Accidents de travail mortels

«Les responsabilités devront être établies»

Simon MARTIN Après deux drames mortels survenus à quelques jours d'intervalle sur des chantiers luxembourgeois, l'OGBL rappelle que le Luxembourg accuse des taux toujours trop élevés en termes d'accidents de travail.

Des drames, il n'y a pas d'autre mot pour définir les tragiques incidents qui ont eu lieu ce lundi et ce mardi sur deux chantiers luxembourgeois. Lundi matin d'abord à Roodt-sur-Syre, après avoir chargé un camion, un conducteur, un Français de 42 ans, a été happé et grièvement blessé par une pelleteuse qui manœuvrait encore, alors qu'il était occupé à vérifier son véhicule. Il est décédé sur place. Le second a eu lieu ce mardi après-midi à Medernach. Là, encore sur un chantier, une voiture a percuté la porte d'un conteneur qui s'est ouverte pendant une opération de déchargement. Sous la violence de la collision, la porte a rebondi, blessant grièvement un ouvrier de 45 ans originaire du sud du pays qui décèdera des suites de ses blessures.

Plus d'un millier d'accidents du travail chaque mois Le chiffre fait froid dans le dos. Et pourtant avec 12.656 accidents du travail relevés au Luxembourg, 2020 n'aura pas été une si mauvaise année en termes d'accidentologie des salariés. Merci covid?

Ces deux événements à l'issue fatale, survenus quasi coup sur coup, ont de quoi soulever une question. Ils viennent, dans un premier temps, rappeler à quel point le Luxembourg possédait, en 2019, l'un des taux les plus élevés d'Europe en matière d'accidents de travail mortels pour 100.000 travailleurs. Le dernier rapport de l'ITM renforce ce constat accablant, puisque après une brève accalmie en 2020, en raison de la crise sanitaire, le nombre d'accidents de travail graves est passé de 96 (en 2020) à 222 (en 2021). Même constat pour les accidents de gravité moyenne, qui sont passés de 344 à 1.079 sur la même période. Une augmentation aussi constatée pour les accidents de gravité bénigne, passant de 137 à 212 sur un an.

«L'employeur doit protéger ses salariés»

Côté syndicat, on ne peut que regretter les deux drames survenus en ce début de semaine. L'OGBL représente la majorité des employés du secteur de la construction. Son secrétaire syndical, Jean-Luc de Matteis, ne peut qu'utiliser cette rengaine typique dans ce genre de situation: «Chaque accident est un accident de trop».

Selon ce dernier, il est toutefois nécessaire de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces deux accidents. «Il faut s'assurer que le chantier était bien sécurisé ou non et s'interroger sur ce qu'on aurait pu faire pour éviter cela. Cela ne ramènera pas les victimes, mais cela peut servir pour éviter que ce genre d'événement se reproduise à nouveau. Mais c'est à la justice de faire son travail désormais. Il faut que les responsabilités soient établies et que les responsables assument leurs fautes. Il faut savoir que dans la loi, c'est l'employeur qui a pour obligation de protéger la santé de ses salariés».

Fait-il vraiment trop chaud pour travailler? La température va drastiquement monter ces prochains jours et les conditions de travail de nombreux salariés se détériorer. Mais que dit exactement la législation?

Jean-Luc de Matteis assure qu'un réel travail sur la sécurité est réalisé dans les sociétés où le syndicat de l'OGBL est implanté. «Dans chaque délégation du personnel, il y a un délégué à la sécurité qui travaille cinq jours par semaine sur ce thème et qui peut pointer du doigt les points à améliorer, car il a été formé très efficacement. On ne badine donc pas sur le sujet de la sécurité, quitte à ce que certaines opérations prennent un peu plus de temps que prévu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans des entreprises plus petites où il n'existe pas de délégué à la sécurité. Et puis, on sait que le secteur du bâtiment est très accidentogène, mais c'est aussi un secteur où les intérimaires sont nombreux. Ceux-ci ne sont, pour une bonne partie d'entre eux, peu ou pas habitués à ce travail et aux règles de sécurité inhérentes à celui-ci ce qui multiplie les risques.»

La sécurité, ce n'est pas seulement un casque et des chaussures adaptées, c'est «une manière de se comporter», indique le secrétaire syndical. «Mais parfois, il ne suffit pas de grand-chose pour améliorer la situation et réduire les accidents. Le tout est de pouvoir prendre le temps d'analyser la situation et de voir ce qu'il est possible de faire.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.