Voyages

Les résidents veulent le soleil et la plage pour Pâques

Megane KAMBALA Avec l'allègement des mesures sanitaires, mais avec un climat toutefois pesant en raison des contaminations à la hausse et du conflit russo-ukrainien, les vacances à l’étranger sont vues comme une bouffée d’oxygène.

La tendance était déjà perceptible en janvier, elle se confirme fin mars: oui, les résidents luxembourgeois souhaitent partir envers et contre tout, selon les voyagistes et peu de choses viennent freiner cette envie, si ce ne sont parfois les tarifs.

L’Espagne en first minute en tête chez Luxair

A l’approche imminente du coup d’envoi des vacances de Pâques, nombreux sont ceux qui choisissent de s’envoler avec Luxair. Contrairement aux années précédentes la tendance a changé en matière de réservation, puisqu’elles se sont faites assez tôt dans l’année, «au cours des mois de janvier et de février». Luxair et LuxairTours constatent d’ailleurs que les clients sont de plus en plus confiants après ces deux années difficiles et qu’ils ont «souhaité profiter du large choix de destinations, surtout des offres first minute».

Et si le choix des clients reste assez varié sur des destinations plus ou moins lointaines, l’Espagne continue à s’imposer comme la destination phare des voyageurs en raison de son «climat doux et ensoleillé tout au long de l’année». Les îles Canaries étant les grandes favorites, même si l’Egypte n'est pas en reste et «s’affiche elle aussi en tant que destination LuxairTours très prisée par les clients». Beaucoup profitent également de ces congés scolaires pour rendre visite à leurs amis et leurs proches, notamment au Portugal.

La compagnie aérienne confie également que «les vols de correspondance et d’affaires restent encore en dessous des normes. Cependant, les vols loisirs sont en hausse. Le nombre de réservations Luxair et LuxairTours pour Pâques est encourageant et meilleur qu’en 2021, témoignant de la volonté des voyageurs de s’évader et se rassembler et donnant un souffle d’espoir à Luxair quant aux saisons printanière et estivale qui approchent».

Du last minute et du soleil aussi pour We love to travel

Son de cloche similaire pour le voyagiste We love to travel, qui constate encore des réservations en last minute pour le Cap-Vert et les îles Canaries. «Les gens veulent du soleil et des plages.» Toutefois, les retardataires sont parfois surpris par les prix ou déçus de trouver l’offre de séjour de leurs rêves complète pour la période souhaitée.

Gare aux hésitations donc. Un signe de bonne reprise du secteur du tourisme qui a beaucoup souffert des restrictions sanitaires. L’anticipation pour bénéficier des meilleurs prix recommence à devenir la norme après une longue période d’incertitude et de séjours plus ou moins forcés à la maison.

La Van Life à l’œuvre

Les maisons sur roues sont également de la partie pour Pâques, en témoigne le site de réservation WebCamper.lu lancé l'année dernière. La plateforme de réservation de camping-cars et de vans de Voyages Emile Weber propose une quinzaine de véhicules dans six gammes à louer entre 120 et 170 euros la nuit.

Une brève simulation de réservation indique que la plupart des véhicules sont déjà réservés pour la première semaine des congés d’avril, preuve que l’appel du Sud n’attendra pas forcément l’été pour certains.

