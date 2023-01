Alors qu'ils produisaient 194 kilogrammes de déchets résiduels par an et par habitant en 2018, les résidents luxembourgeois n'en ont jeté que 163 en 2022.

Luxembourg 4 min.

Environnement

Les résidents ont réduit leurs déchets de 16% en quatre ans

Laura BANNIER Alors qu'ils produisaient 194 kilogrammes de déchets résiduels par an et par habitant en 2018, les résidents luxembourgeois n'en ont jeté que 163 en 2022.

Jeter quelque chose à la poubelle. Un geste quotidien, qui peut parfois paraître anodin, et qui a été passé au crible par l'administration de l'environnement. Tous les quatre ans, cette dernière met le nez dans les poubelles des résidents afin d'analyser les déchets qu'ils produisent.

Ce que va changer la loi déchets dans notre quotidien Cinq lois et trois règlements. C'est l'arsenal législatif préparé par le gouvernement pour réguler la production de déchets et améliorer le recyclage de ces derniers. De quoi bouleverser les habitudes des résidents.

Derrière ce voyage au milieu des déchets se cachent des objectifs bien précis. Cette fouille vise à déterminer si des actions de communication sur le tri sont nécessaires, à repérer les fractions qui peuvent être triées de manière plus efficace, ou encore à évaluer les conséquences des différents changements dans la gestion des déchets résiduels sur le volume des détritus générés.

Pour les besoins de cette analyse nationale, la sixième du genre, 19,34 tonnes de déchets résiduels provenant de 15 communes luxembourgeoise représentatives ont été passées au peigne fin. Menée en 2021 et 2022, cette enquête révèle bien des secrets sur les poubelles des résidents. À commencer par une bonne nouvelle: depuis la dernière analyse menée en 2018, la production moyenne de déchets résiduels par an et par habitant a diminué de 16%, passant de 194kg à 163kg, révèle l'administration de l'environnement dans un communiqué.

À l'échelle du pays, cela représente 103.600 tonnes de détritus générés, dont la moitié pourrait encore être valorisée. Parmi ces déchets qui pourraient être recyclés, se retrouvent notamment 3,14 millions de sacs en papier, jetés chaque année dans les poubelle noires au Grand-Duché. Pourtant, s'ils sont propres, voire un peu souillés, ces derniers doivent être déposés dans la collecte de papier.

L'effet Valorlux

L'analyse 2021-2022 a permis de constater une réduction de la quantité de plastiques à usage unique parmi les déchets résiduels. Certains plastiques ne pouvant désormais plus être vendus au sein de l'Union européenne en raison d'une directive établie en 2021, une interdiction qui «se reflète dans les résiduels», selon le ministère de l'Environnement.

C'est quoi, les déchets résiduels? Les déchets résiduels sont les détritus ramassés dans le cadre de la collecte publique des déchets via les poubelles noires. Une fois collectés, ces déchets sont entreposés à la décharge de Flaxweiler ou incinérés au SIDOR.

Ce dernier note cependant un autre phénomène: le remplacement de ces plastiques par des produits jetables fabriqués dans d'autres matériaux, comme le bois ou le bambou, ne permet pas une baisse des déchets résiduels, ces objets finissant dans les poubelles noires.

Généralisé à l'échelle du pays le 1er juillet 2021, après avoir été introduit dès octobre 2019 dans les communes du SIDEC (Helperknapp, Wiltz, Ettelbruck), le sac bleu Valorlux a, de son côté, entraîné une diminution des emballages plastiques dans les déchets résiduels. Films plastiques, pots de yaourt ou encore emballages métalliques, ce sac vise à récolter les déchets d'emballage recyclables. Ainsi, dans les communes du SIDEC, les gobelets plastiques jetés dans les poubelles noires sont passés de 2,07kg par an et par habitant en 2018 à 0,92 en 2022.

55 millions de capsules de café

Parmi les 103.600 tonnes de détritus générés dans le pays en 2022, on compte 887 tonnes de capsules de café, soit 55,7 millions de capsules, rien que ça. Un nombre qui n'a pas beaucoup évolué depuis 2018, puisque, lors de la précédente analyse, 54,6 millions de capsules avaient été estimées. Une augmentation regrettée par l'administration de l'environnement, d'autant plus que des systèmes de collecte séparés ont été mis en place dans des commerces spécialisés.

«Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas» S'il se place devant la France et au même niveau que la Belgique en matière de recyclage de ses déchets, le Luxembourg a beaucoup à apprendre de l'Allemagne qui a valorisé 67% de ses détritus en 2020.

Les biodéchets, eux, ont bien diminué, passant de 61,2kg par an et par personne en 2018 à 45,9kg en 2022. Cependant, cette catégorie de détritus représente toujours un tiers du poids des déchets résiduels. 19,7% de ces détritus sont des déchets de cuisine non évitables, à l'image des épluchures, qui pourraient, par exemple, être valorisés sous forme de compost. De nombreuses denrées alimentaires, parfois encore emballées et non périssables ont également été retrouvées dans les poubelles analysées.

Ainsi, s'il y a du mieux, le ministère de l'Environnement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. «Cette évolution est certes encourageante, mais nous ne devons pas en rester là», note l'administration. Pour améliorer les résultats du deuxième pollueur d'Europe, l'exécutif compte sur les nouvelles dispositions du paquet de lois déchets et ressources. Dans ce dernier s'inscrit notamment l'interdiction des récipients à usage unique dans la restauration, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.