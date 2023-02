La crise sanitaire sur le déclin, le tourisme a repris des couleurs ces derniers mois. En attestent les derniers chiffres sur le sujet du Statec, qui confirment que les résidents n'ont jamais autant voyagé que durant l'été 2022.

Les résidents ont effectué un nombre record de voyages l'été dernier

Mélodie MOUZON

Il semble déjà loin le temps des confinements et des vacances à domicile... En 2022, les résidents ont repris leurs habitudes touristiques, en voyageant à nouveau à l'étranger. 916.000 séjours de loisirs, soit 1,7 par résident ont été effectués au cours de l'été dernier. Cela constitue un nouveau record, puisque l'augmentation est de 36% par rapport à la saison estivale 2019, dernier été de référence avant le recul touristique dû à la crise sanitaire (-24% de séjours durant l'été 2020).

Un retour quasi à la normale pour le tourisme à Luxembourg En 2022, la reprise de l’activité touristique s’est confirmée dans la capitale luxembourgeoise. Les touristes sont venus en nombre et cette reprise progressive permet au Luxembourg City Tourist Office (LCTO) d'être optimiste pour 2023.

Et bonne nouvelle pour les professionnels du secteur: les séjours en avion, qui avaient du mal à décoller à nouveau, et les vacances vers des destinations lointaines «ont retrouvé voire dépassé leur niveau d’avant-crise au cours de l’été 2022», indique le Statec, dans sa deuxième publication «Regards» de l'année 2023.

Les résidents n'ont jamais autant voyager qu'à l'été 2022. Crédit: Statec

Les résidents ont effectué pendant l’été 2022 plus de séjours en avion (+17%) qu’en 2019, et autant de séjours long-courriers. «Ceci est sans doute la conséquence d’un rattrapage de séjours annulés en 2020 et 2021», avance le Statec.

Seulement 24% de vacances à la maison

Si au cours de l'été 2020, à la sortie du premier confinement, plus d'un tiers des résidents (37%) avaient préféré passer l'été chez eux, cette tendance «a nettement reculé» dès l'été suivant. En 2022, ils n'étaient plus que 24% à choisir de rester à la maison pour les vacances d'été. «Le tourisme a donc repris, et ce, pour toutes les générations», précise le Statec. Qui souligne néanmoins que les résidents de plus de 75 ans sont ceux qui bougent le moins. Dans cette catégorie d'âge, moins d'une personne sur deux a entrepris un séjour avec nuitées durant l'été 2022.

Le Statec constate cependant un changement d'habitudes au sein de la population résidente. Si les séjours de vacances sont plus nombreux qu'avant la pandémie-sans doute un rattrapage lié au recul touristique les deux années précédentes-c'est le cas aussi des visites familiales et amicales, qui ont augmenté de 51%.

Plus globalement, les résidents ont adapté leurs pratiques touristiques pendant la crise sanitaire. Ils ont fait moins de déplacements et ont privilégié les trajets en voiture. Ils ont modifié leurs choix de destination et ont plutôt logé dans des hébergements privés. Ces changements d’habitudes ont autant touché les séjours de courte durée que les séjours de longue durée.



Plus de visiteurs dans les destinations préférées

Toutes les destinations de vacances préférées des résidents ont quant à elles accueilli plus de visiteurs en provenance du Luxembourg au cours de l’été 2022 que durant l’été 2019. C’est le cas de la Belgique (+67%), de la France (+29%), de l’Allemagne (+20%), du Portugal (+18%), de l’Espagne (+32%) ou encore de l’Italie (+33%). La progression est en moyenne plus faible vers les autres pays européens (+17%) et vers les destinations non européennes (+1%), qui ont retrouvé en seulement deux ans leur niveau d'avant-crise.

Les pays frontaliers ont la cote auprès des résidents. Crédit: Statec

Les séjours au Luxembourg sont pour leur part en forte augmentation depuis la crise sanitaire, Quelle que soit la raison : visites familiales et amicales ou vacances. D’après l’enquête sur le tourisme pilotée par le Statec, peu de séjours se déroulaient au Luxembourg avant la crise sanitaire. «Or, depuis avril 2020, la situation semble avoir changé. Les chiffres ont plus que doublé pour les deux types de séjours», note l'organisme de statistiques.



22% de séjours de proximité

Les séjours de proximité (avec nuitée, à moins de 300 km du domicile) ont par ailleurs moins subi les effets de la crise sanitaire. Leur nombre est en progression depuis 2020 (+29%). Sur l’ensemble des séjours de loisirs effectués au cours de l’été 2022, 22% étaient des séjours de proximité.

Le Luxembourg est le pays dans lequel les résidents passent le plus souvent leur séjour lorsqu’ils effectuent un séjour de proximité (28%), suivi par l’Allemagne (25%), la France (22%), la Belgique (18%) et les Pays-Bas (7%).

Le Statec note aussi que l'été dernier, les résidents ont pu rattraper le retard en ce qui concerne leurs habitudes de loisirs et de vacances. Les visites culturelles, les parcs d'attractions ou encore les festivals étaient de nouveau ouverts au public sans restrictions.

