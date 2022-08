Malgré l'inflation, de nombreux serveurs n'observent aucune réticence à donner un pourboire au Luxembourg.

Luxembourg 4 min.

Malgré l'inflation

Les résidents laissent encore des pourboires dans les restaurants

Nadia DI PILLO Malgré l'inflation, de nombreux serveurs n'observent aucune réticence à donner un pourboire au Luxembourg.

Après un bon repas au restaurant, le pourboire fait tout simplement partie de l'équation. Pour les serveurs en particulier, c'est une revalorisation salariale bienvenue. Entre cinq et dix euros, c’est un pourboire raisonnable selon ceux qui ont été interrogés. Mais à une époque où tout devient plus cher et où le pouvoir d'achat diminue, certains regardent de plus près leur porte-monnaie et réfléchissent peut-être à deux fois avant de dépenser leur argent.

Des approches différentes face à la crise énergétique Du gel des prix aux transports publics bon marché, les pays européens recourent à diverses mesures pour réduire les coûts.

Dans certaines villes européennes, par exemple, le personnel de service se plaint que les clients sont de plus en plus radins en matière de pourboires. Selon des sondages réalisés en Allemagne, la baisse est de moins 30% dans la capitale berlinoise. Dans la restauration luxembourgeoise, ce n'est pas encore le cas.

Aurélie travaille comme serveuse au Grand Café de la place d'Armes et n'a pas constaté de baisse de la propension à donner des pourboires - au contraire: «Je trouve que les clients sont en général assez généreux, compatissants et accommodants». En moyenne, ils laisseraient bel et bien entre cinq et dix euros.

«Parfois, les touristes demandent si le pourboire est compris dans l'addition et paient alors un pourboire correct. Les clients américains, en particulier, se montrent généreux et reconnaissants». Dans son pays d'origine, la France, la situation est actuellement très différente, rapporte la serveuse: «Là-bas, on sent clairement les soucis des gens et il y a nettement moins de pourboires. Les clients laissent vraiment très peu, beaucoup ne payent plus du tout, d'autres arrondissent à peine. Au maximum, ils donnent deux euros».

Tout dépend des habitudes, qui varient d'un pays à l'autre. Les clients qui ne considèrent pas un bon pourboire comme allant de soi laissent un ou deux euros, parfois même seulement quelques centimes. Domenico, serveur au Grand Café de la place d'Armes

Son collègue Domenico ne voit pas non plus de changement dans la volonté de donner un pourboire au Luxembourg: «Tout dépend des habitudes, qui varient d'un pays à l'autre. Les clients qui ne considèrent pas un bon pourboire comme allant de soi laissent un ou deux euros, parfois même seulement quelques centimes. Les Français ou les Espagnols, par exemple, en donnent peu. Les clients des pays où l'on attend traditionnellement 10% de la somme totale de l’addition, comme la Grande-Bretagne, laissent vraiment beaucoup de pourboires».

Et les clients locaux? «Ah, ils sont particulièrement généreux et laissent généralement un billet de 5 ou 10 euros, comme les Allemands d'ailleurs», affirme Domenico.

«Assez pour un séjour à Paris»

Arruda, une étudiante brésilienne qui sert des cappuccinos aux clients sur une terrasse, affiche une satisfaction similaire. «Heureusement, cela n'a pas diminué. Nous apprécions toujours autant le pourboire comme geste de gratitude pour un bon service», dit-elle. La plupart du temps, elle recevrait entre cinq et huit euros - par table.

«Les clients qui ne viennent que pour boire rapidement ne laissent en revanche pas grand-chose, la plupart du temps ils arrondissent juste le montant». Ce serait donc surtout les Anglais et les Allemands qui seraient les plus généreux en pourboires, alors que les clients de notre pays voisin, la France, seraient en revanche plus réservés en ce qui concerne le «pourboire». Tout compte fait, Arruda est sûre que la saison estivale sera bonne et que l'argent supplémentaire suffira, comme les années précédentes, pour une petit séjour à l'étranger, peut-être à Paris.

Hier, nous avions six Américains à une table, ils ont laissé 15 euros de pourboire après le repas. Dans le même laps de temps, d'autres touristes n'ont rien donné du tout Annika, serveuse à la Brasserie du Cercle

Annika, de la Brasserie du Cercle, a elle aussi fait des expériences différentes. «Hier, nous avions six Américains à une table, ils ont laissé 15 euros de pourboire après le repas. Dans le même laps de temps, d'autres touristes n'ont rien donné du tout». Elle sent qu'en ces temps de pandémie et de crise énergétique, les pourboires sont déjà moins nombreux. «Les clients luxembourgeois laissent toujours quelque chose sur la table, mais c'est un peu moins le cas depuis deux ans. Ce n'est pas étonnant, car tout est devenu plus cher», analyse-t-elle, ajoutant qu’«au final, cela nous est égal, car nous prenons quand même du plaisir et continuons à mettre du cœur à l’ouvrage».

«Les pourboires diminuent d'année en année»

Jessica, qui travaille depuis plusieurs années dans un restaurant de la capitale, a elle aussi observé que l'on donnait un ou deux euros de moins, mais que cela n'était pas forcément dû à l'inflation. «Nous sommes en plein milieu de la ville, il y a beaucoup de mouvement, les clients sont plus stressés. Le service est plus rapide et cela a pour conséquence que les clients donnent moins de pourboires».

De plus, de nombreux clients paient avec leur carte de crédit et n'ont pas d'argent liquide sur eux. «Si je regarde les années passées, je constate que les pourboires diminuent d'année en année. A l'époque, on pouvait s'offrir des vacances avec l'argent, c'était une autre époque». Néanmoins selon elle, il y a toujours des pourboires de la part des touristes, en particulier des Allemands et des Polonais.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.