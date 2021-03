Les résidents font bloc face à la pandémie

Malgré les nombreuses restrictions imposées par la situation sanitaire, huit résidents sur dix accordent leur confiance au gouvernement pour parvenir à une sortie de crise, selon un sondage commandité par le «Luxemburger Wort» et «RTL» et publié mardi par TNS-Ilres.

Jean-Michel HENNEBERT Malgré les nombreuses restrictions imposées par la situation sanitaire, huit résidents sur dix accordent leur confiance au gouvernement pour parvenir à une sortie de crise, selon un sondage commandité par le «Luxemburger Wort» et «RTL» et publié mardi par TNS-Ilres.

Après une année 2020 largement marquée par les multiples soubresauts induits par le covid-19, l'heure semble être à l'optimisme. Ou du moins au pragmatisme dans un contexte sanitaire toujours marqué par la forte présence du virus. Malgré les nombreuses restrictions imposées depuis un an et le mécontentement exprimé dans la rue, les résidents restent convaincus du bien-fondé de la politique mise en oeuvre par la coalition DP-LSAP-Déi Gréng.

Ils sont ainsi huit sur dix (80%) à accorder leur confiance au gouvernement pour sortir de la crise et sept sur dix (77%) à juger satisfaisant le travail accompli au cours des trois derniers mois, selon un sondage effectué pour le Luxemburger Wort et RTL. Réalisée sur un panel représentatif de 516 personnes, l'enquête menée par TNS-Ilres courant mars montre également l'adhésion aux mesures sanitaires mises en place puisque 52% des personnes interrogées estiment que ces dernières sont «juste les bonnes».

L'obligation du port du masque, que ce soit dans les transports en commun, dans les magasins ou à l'école, mais aussi l'interdiction des rassemblements ou bien encore l'existence d'un couvre-feu apparaissent donc comme largement acceptés. Seule exception notable à souligner: le maintien de la fermeture des bars et des restaurants, à l'arrêt forcé depuis le 26 novembre dernier.

Plus de la moitié des personnes interrogées (54%) estime ainsi que la mesure n'était «pas adaptée à la situation». Ce sont les 35-44 ans qui affichent la plus grande hostilité à la mesure, 40% d'entre eux se disant «pas d'accord du tout» avec la mesure sanitaire défendue bec et ongle par Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP).

Le consensus revient quant il s'agit d'évoquer la campagne de vaccination, puisque deux tiers des sondés se disent disposés à recevoir leurs injections. Et contrairement aux idées reçues, les plus jeunes ne figurent pas dans les listes des plus réticents. Avec 62% des 18-34 ans indiquant être d'accord pour passer par l'un des centres de vaccination aménagés dans le pays, ils font jeu égal avec les 35-54 ans (61%). Les 55 ans et plus, eux, apparaissent comme les plus convaincus, cette catégorie étant la plus susceptible d'être atteinte gravement par le virus.

A noter toutefois que dans toutes les têtes, chaque vaccin ne se vaut pas. Deux tiers des sondés (67%) estiment ainsi qu'il est «important» de connaître le sérum qui leur sera injecté. Référence directe aux récentes difficultés rencontrées avec un lot AstraZeneca, pourtant jugé «sûr et efficace» par l'agence européenne du médicament. Ce n'est donc pas un hasard si 63% des personnes interrogées estiment qu'il devrait être possible de choisir le vaccin qui sera administré.

A noter enfin que les décisions prises en matière de vaccination sont très largement soutenues, puisque près de neuf résidents sur dix (89%) approuvent le choix de faire vacciner en premier les personnels soignants et les personnes âgées. Et ce, même si 75% estiment que le processus ne va pas assez vite.

Un an après le début de la pandémie, la santé mentale de la population apparaît comme clairement impactée par l'obligation de respecter la distanciation sociale. Si les émotions positives ressortent du sondage, comme la propension des personnes interrogées à évoquer leur capacité à «rester calmes» ou à être «plein d'espoir», les données varient fortement en fonction des groupes d'âge.

Les 18-34 ans apparaissent ainsi comme le groupe faisant état le plus souvent d'un ressenti de fatigue ou d'impatience face à une situation qui s'éternise. Suivi de près par les 35-54 ans. Autrement dit, la majorité de la population active. A l'inverse, les 55 ans et plus se disent plus «détendus», mais aussi avec «beaucoup de soucis». Seul point commun entre tous, peu se revendiquent «heureux» en ce début d'année 2021.

Méthodologie utilisée Ce sondage a été réalisé par TNS/Ilres auprès d'un échantillon de 516 personnes représentatives de la population luxembourgeoise âgée de 18 ans et plus, dont 336 résidents de nationalité luxembourgeoise et 180 résidents de nationalité étrangère. Les interviews ont été réalisées par téléphone et en ligne entre le 17 et le 19 mars 2021.

