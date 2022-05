Actuellement soumis à une condition de résidence de cinq ans pour pouvoir obtenir le droit de vote lors des élections communales, les résidents d'origine étrangère devraient voir ce délai supprimé.

Les résidents étrangers pourront bientôt voter plus tôt

Laura BANNIER Actuellement soumis à une condition de résidence de cinq ans pour pouvoir obtenir le droit de vote lors des élections communales, les résidents d'origine étrangère devraient voir ce délai supprimé.

Elles se tiendront dans un peu plus d'un an. Les prochaines élections communales, qui auront lieu le 11 juin 2023, risquent de voir affluer un peu plus de monde qu'à l'accoutumée dans les bureaux de vote. Pour l'occasion, les résidents d'origine étrangère pourraient en effet être davantage à être en possession du droit de vote au moment du scrutin.

C'est en tout cas ce qu'espèrent les législateurs, qui planchent actuellement sur le projet de loi 7877 visant à faciliter la participation des résidents étrangers aux élections communales. Réunis au sein de la Commission des institutions, les députés concernés ont démarré les travaux parlementaires sur le sujet ce lundi 2 mai, en adoptant une série d'amendements sur base de l'avis du Conseil d'Etat.

Les Sages reprochaient notamment au texte initial un «manque de précisions», en particulier concernant le type de titre de séjour requis pour pouvoir voter. Les parlementaires ont ainsi déterminé trois catégories: les ressortissants de l'UE, les membres de leur famille (mêmes ressortissants d'un pays tiers), et le titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Certaines questions restent cependant en suspens, comme la participation, ou non, des réfugiés ukrainiens aux élections communales.

Un vote à la mi-juillet

Ces sujets devraient être tranchés rapidement, en vue d'un vote «d'ici mi-juillet», indique la Chambre sur son site internet, date qui correspond au début de l'interruption estivale des travaux parlementaires. Des députés ont ainsi souligné l'importance de «passer rapidement au vote de ces modifications».

Pour rappel, le projet de loi avait été présenté en commission parlementaire en septembre dernier. Il vise notamment à supprimer la clause de résidence de cinq ans qui s'applique actuellement aux résidents d'origine étrangère souhaitant participer aux élections locales. Contrairement à leurs homologues luxembourgeois, ces derniers doivent effectuer une démarche d'inscription aux listes électorales pour pouvoir participer au scrutin.

Le vote devient obligatoire, suite à cette inscription. Le texte vise par ailleurs à réduire le délai pour effectuer cette démarche d'inscription. Il passerait de 87 à 55 jours avant une élection, soit un rapprochement de 32 jours. A noter que le Grand-Duché est l'unique pays de l'Union européenne à appliquer cette condition de résidence, mais il est également l'un des seuls à avoir inclus les citoyens non européens dans les scrutins locaux.

Moins d'un tiers de votants

Alors qu'ils représentaient 47,1% de la population totale du Luxembourg en 2021, les résidents étrangers ne peuvent voter lors des élections législatives et aux référendums.

Lors des précédentes élections locales, en 2017, moins d'un tiers des résidents d'origine étrangère étaient inscrits pour voter, puisqu'ils étaient 34.638, soit 22,8%. Un taux tout de même en hausse par rapport en 2011 (17%). En 2017, les résidents étrangers ne pouvant s'inscrire sur les listes électorales en raison de la condition de résidence étaient 75.226, soit environ un tiers.

Au total, seuls 15 des 270 candidats non luxembourgeois qui s'étaient présentés aux élections communales de 2017 ont été élus. Le scrutin comptait 3.575 candidats.

