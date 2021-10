Avec des dépenses qui augmentent plus rapidement que les recettes, les comptes de la caisse d'assurance maladie tendent de plus en plus vers le rouge. Une situation contre laquelle les syndicats tirent le signal d'alarme.

Luxembourg 2 min.

Quadripartite santé

Les réserves de la CNS fondent comme neige au soleil

Avec des dépenses qui augmentent plus rapidement que les recettes, les comptes de la caisse d'assurance maladie tendent de plus en plus vers le rouge. Une situation contre laquelle les syndicats tirent le signal d'alarme.

(Jmh avec Annette Welsch) - Que ce soit pour l'OGBL ou le LCGB, la CNS risque bien de tomber malade dans un horizon proche. La faute à un déséquilibre structurel entre les revenus et les dépenses de la caisse d'assurance maladie qui doit aboutir, pour 2021, à un déficit de 100,8 millions d'euros. «Nous pouvons nous le permettre pendant encore quatre ans encore, puis la CNS ne disposera plus des réserves prévues par la loi», assure Christophe Knebeler, secrétaire général adjoint du LCGB cité par nos confrères du Luxemburger Wort.

Les comptes de la CNS finissent dans le rouge Avec un déficit estimé à douze millions d'euros en 2020, la Caisse nationale de santé met fin à sa période excédentaire. Une situation qui n'empêche pas le gouvernement d'annoncer la mise en place d'un meilleur remboursement pour les soins dentaires.

Au cœur des revendications syndicales, la volonté de réformer la loi de 2011 qui a introduit une prise en charge plus importante de la branche maternité par la CNS et le versement d'une enveloppe de 20 millions d'euros par le trésor public. Alors même que cette branche engendre des coûts à hauteur de 30 millions d'euros chaque année. Depuis dix ans, ce sont ainsi «110 millions millions qui se sont envolés», assure Christophe Knebeler qui y voit «une fraude à l'égard des assurés».

Autre critique mise avant, la politique des annonces «jamais suivies d'effets», à l'image de l'amélioration attendue du remboursement des soins dentaires, de l'ostéopathie ou de la psychothérapie. «On parle beaucoup, mais les choses n'avancent tout simplement pas assez vite», regrette Carlos Pereira, membre du bureau exécutif de l'OGBL qui assure, qu'au final, «les espoirs des assurés sont constamment déçus».

De son côté, Romain Schneider (LSAP), ministre de la Sécurité sociale, confirme la tendance puisqu'«entre 2019 à 2021, les dépenses ont augmenté de 17,5% et les recettes de 10,6%». Résultat, les réserves diminuent inexorablement, passant d'un niveau supérieur à 30% des dépenses courantes en 2019, à 25,4% un an plus tard, selon les chiffres communiqués mercredi.

«A la fin de 2022, il devrait encore rester des réserves de 790 millions, ce qui représente 20,8% des dépenses annuelles et donc encore bien plus que les 10% exigés par la loi», assure le ministre. Et ce dernier de préciser qu'un groupe de travail spécifique à la recherche de nouvelles recettes a été mis sur pied dans le cadre de la Gesondheetsdësch, table-ronde dédiée au système de santé. Pour mémoire, fin 2020, Romain Schneider assurait que les réserves de la CNS devaient désormais être utilisées de manière «intelligente».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.