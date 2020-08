Les visiteurs n'ont qu'un accès restreint et les personnes convoquées doivent se rendre seules à leur rendez-vous. Pour empêcher le coronavirus de se propager dans les étages des hôpitaux, des règles strictes sont toujours en vigueur.

Luxembourg 2 min.

Les rendez-vous à l'hôpital se font sans accompagnant

Les visiteurs n'ont qu'un accès restreint et les personnes convoquées doivent se rendre seules à leur rendez-vous. Pour empêcher le coronavirus de se propager dans les étages des hôpitaux, des règles strictes sont toujours en vigueur.

(MF avec Sophie Hermes) – Une femme enceinte a un rendez-vous pour son échographie dans un hôpital luxembourgeois. Elle doit s'y rendre seule sans le futur père. Ni lui ni une autre personne n'ont accès à l'hôpital pour l'accompagner dans ce moment-clef. L'affaire a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Alors que les contacts sociaux se sont déjà drastiquement réduits ces derniers mois, le covid-19 continue d'impacter les déplacements vers les centres hospitaliers. Ces derniers ne font que suivre les recommandations liées au coronavirus, toujours en vigueur, du ministère de la Santé. Elles stipulent que les personnes qui ont un rendez-vous dans un hôpital ne peuvent être accompagnées que dans des cas exceptionnels et après approbation du personnel de l'hôpital.

Se remettre du covid-19, un combat en solitaire Diagnostiqué positif au virus, Jacques Woeffler, 70 ans, est resté 35 jours dans le coma. Réveillé de ce long cauchemar, il raconte son parcours, loin de ses proches, pour retrouver sa vie d'avant.

«Nous voulons éviter que trop de gens se retrouvent dans les salles d'attente», explique la porte-parole du Centre hospitalier du Nord (CHdN). Il ne s'agit pas d'une décision délibérée, mais c'est la responsabilité de l'hôpital de protéger les patients et son personnel.

Malgré les explications, il arrive que l'émotion entre en jeu. En particulier chez les futurs parents. Ce que comprend la porte-parole du CHdN avant de souligner que le père peut assister à la naissance.

Au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), dans les Hôpitaux Robert Schuman et au Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), les accompagnants ne sont autorisés à entrer que dans des cas particuliers. Si le responsable du service donne son accord, le CHEM à Esch-sur-Alzette accepte que les deux futurs parents assistent à l'échographie. Une décision prise au cas par cas.

Visites plus longues auprès des enfants

Même règle pour les patients hospitalisés. Alors que la pandémie continue de sévir au pays, ils ne sont actuellement autorisés à recevoir qu'un nombre limité de visiteurs. Les personnes traitées pour le covid-19 ne sont pas autorisées à recevoir des visiteurs. Excepté dans des situations exceptionnelles et avec une autorisation spéciale.

51 résidents dépistés positifs au Covid-19 Sur les 5.922 tests effectués ces dernières 24 heures, le nombre de contaminations croit de 51 cas côté résidents. Pas de chiffres communiqués ce jour sur les cas dépistés de non-résidents.

Pour tous les autres patients, le ministère de la Santé recommande un maximum de deux visiteurs par jour et par patient. Un visiteur ne devant pas rester plus d'une heure dans l'enceinte hospitalière.

La réglementation au sein de la Kannerklinik du CHL est, en revanche, moins stricte. Ici, un parent est autorisé à être présent en permanence, pour l'autre parent et les frères et sœurs, le droit de visite est aussi rallongé. Dans les maternités, des règles spéciales s'appliquent également aux pères et aux frères et sœurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.