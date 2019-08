Ambiance royale à la plus grande fête populaire luxembourgeoise. Jeudi soir, les reines du vin et autres têtes couronnées du Luxembourg et de la Grande Région ont participé à la «Journée des Reines» sur le Glacis.

Luxembourg 9

Les reines d'un jour de la Schueberfouer

Ambiance royale à la plus grande fête populaire luxembourgeoise. Jeudi soir, les reines du vin et autres têtes couronnées du Luxembourg et de la Grande Région ont participé à la «Journée des Reines» sur le Glacis.

Belle surprise, jeudi soir pour les visiteurs de la Schueberfouer. Sur le Glacis, plusieurs jeunes femmes en robes distinguées, une petite couronne sur la tête, se sont réunies pour faire ensemble le tour de la fête populaire. Initiée en l'an 2000, la «Journée des reines» de la Fouer offre aux reines de beauté mais aussi du vin et de la bière de toute la région, l'occasion de partager les expériences de leur régence dans une sympathique ambiance:

9 Photo: Lex Kleren

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren Photo: Lex Kleren