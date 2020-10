Ce n'est pas une loi qui encadre les modalités de la pratique du travail à distance mais un accord signé, mardi, par syndicats et patronat.

Les règles du télétravail désormais adoptées

«Le télétravail a permis de sauver l'économie d'un effondrement plus marqué encore.» Pas moins. Aussi était-il temps que le Luxembourg modernise quelque peu le texte qui encadre cette pratique passée d'accessoire à indispensable avec la crise covid. C'est chose faite, depuis ce 20 octobre alors qu'OGBL, LCGB et UEL viennent d'apposer leur signature sur la nouvelle convention régissant le home-office.

Si le texte de 2006, en vigueur jusque-là, avait été amendé par le passé, l'épisode 2020 a fait prendre conscience à l'ensemble des partenaires sociaux qu'il était temps de toiletter les mesures. Et se basant sur l'avis du Conseil économique et social sur le télétravail publié début septembre, patronat et syndicats ont rapidement trouvé un terrain d'entente. A la satisfaction d'ailleurs du ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP) qui ne souhaitait pas légiférer sur la question, mais se contenter d'un texte qui demain pourtant s'appliquera à l'ensemble des entreprises et des salariés du pays.

La convention sur le télétravail remise à jour Les partenaires sociaux ont planché sur la révision des textes organisant les modalités du travail à distance. Et vendredi, un accord est en passe d'être conclu, actualisant le dispositif auquel le Luxembourg a largement eu recours durant la crise covid.

L'accord interprofessionnel trouvé maintient le caractère volontaire du télétravail tant pour l'employeur que l'employé. Les deux parties devant donc trouver un accord avant de pratiquer ce travail à domicile. Comme discuté, lundi, à l'occasion d'un débat public : le télétravail ne sera donc «ni un droit, ni une obligation». Mais la dernière mouture met en place les dispositions nécessaires à une pratique régulière autant qu'occasionnelle.

Alors que la pratique du home-office reste à un niveau jamais enregistré par le passé, les trois cosignataires rappellent que «les entreprises seront cependant bien avisées de clarifier par écrit avec les salariés concernés les modalités de ce régime temporaire de télétravail». Cela même si le nouveau texte n'entrera en vigueur réellement que d'ici quelques semaines; le temps de transcrire les mesures en une déclaration d’obligation générale par voie de règlement grand-ducal.

Et si le privé a désormais un cadre, le ministère de l'Intérieur a lui transmis hier à l'ensemble des 102 communes un texte spécifiant comment les entités locales pouvaient encadrer le travail à distance de leurs agents. Il s'agit d'un «modèle d’autorisation» pour l’exercice du télétravail. Il est vrai que la fonction publique fait partie des secteurs ayant le plus massivement changé leurs habitudes de travail à l'occasion du confinement et ses suites depuis le printemps.

