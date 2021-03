Évoquée comme une possibilité par le Premier ministre, le recours à un enregistrement des clients qui profiteraient de la réouverture partielle des bars et cafés ne sera finalement pas mise en place. Les députés jugent, lundi, qu'une telle mesure attendra.

Les registres ne s'installeront pas en terrasse

Évoquée comme une possibilité par le Premier ministre, le recours à un enregistrement des clients qui profiteraient de la réouverture partielle des bars et cafés ne sera finalement pas mise en place. Les députés jugent, lundi, qu'une telle mesure attendra.

Il ne sera pas nécessaire de décliner son identité pour prendre un verre ou déjeuner en terrasse. Ce lundi, la commission de la Santé a renoncé à la mise en place d'un registre destiné à faciliter le traçage en cas d'infections recensées parmi les personnes qui profiteraient de la réouverture des terrasses. Une mesure proposée par Xavier Bettel (DP) à l'issue du dernier Conseil de gouvernement.

Si les députés ne s'opposent pas à la tenue d'un registre répertoriant les noms et contacts des clients, ces derniers jugent son instauration prématurée et plaident pour une mise en place au moment de la «réouverture généralisée du secteur Horeca». Selon le site de la Chambre, cette possibilité pourrait voir le jour dans un horizon plus ou moins proche, charge aux députés d'en «préciser les dispositions» le moment venur.

Pour rappel, le Premier ministre avait suggéré que les restaurants pouvant rouvrir leur terrasses auraient l'obligation de noter les nom, adresse, numéro de téléphone et/ou adresse e-mail de leurs clients, sous peine d'être condamnés à une amende. Ce système devait notamment permettre d'identifier les clients se trouvant à proximité les uns des autres, pour pouvoir endiguer toute propagation du virus au cas où l'un d'eux serait testé positif.

L'ouverture des terrasses reste soumise à l'évolution de la situation sanitaire. Le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit, a estimé que l'évolution des indicateurs «permettrait d'arrêter une décision d'ici mercredi», précise la Chambre des députés. Selon les dernières données du ministère de la Santé, 124 personnes étaient hospitalisées pour infection au covid-19 et 290 nouvelles infections avaient été enregistrées pour la seule journée de samedi.

