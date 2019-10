Le dépôt du budget 2020 en séance plénière, la visite d'Etat des souverains belges, le tournoi de tennis féminin à Kockelscheuer et le match amical Danemark - Luxembourg rythmeront l'actualité luxembourgeoise de la semaine.

Luxembourg 3 min.

Les regards braqués sur Gramegna et Minella

Jean-François COLIN Le dépôt du budget 2020 en séance plénière, la visite d'Etat des souverains belges, le tournoi de tennis féminin à Kockelscheuer et le match amical Danemark - Luxembourg rythmeront l'actualité luxembourgeoise de la semaine.

Une semaine après le discours du Premier ministre sur l'état de la Nation, la rentrée parlementaire n'est déjà plus qu'un lointain souvenir et l'activité s'annonce foisonnante sur les bancs de la Chambre.

Ce lundi dès 14h30 a lieu l'exercice toujours délicat pour la majorité de la présentation du budget. Le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP) déposera le projet 2020 en salle plénière. Le député Yves Cruchten (LSAP) en est le rapporteur.

L'immobilier au centre des préoccupations

L'agenda des commissions est lui aussi copieusement garni. Entre autres, la commission de la Famille et de l'Intégration fera le point mercredi à 11 heures sur la réorganisation de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) et l'instauration de l'Office national de l'accueil (ONA).

Le lendemain, la commission du Logement se choisira un nouveau président, suite au départ d'Henri Kox dans le gouvernement, et procédera à une analyse du marché immobilier avec des représentants du LISER et du STATEC.

Les plans du nouveau ministre du Logement Le remplaçant de Sam Tanson au gouvernement a prêté serment devant le Grand-Duc ce vendredi matin. L'ex-député Déi Gréng fait de la construction de logements sociaux sa priorité, avec le souci de veiller à la sobriété énergétique de l'immobilier de demain.

La problématique du logement reste au cœur des préoccupations des Luxembourgeois, ce en pleine Semaine nationale du Logement et alors que le salon Home Expo a ouvert ses portes depuis samedi à Luxexpo au Kirchberg.

De mardi à jeudi, le Luxembourg accueille les souverains belges pour une visite d'État de trois jours.

Dans un programme très copieux, le roi Philippe et la reine Mathilde, qui seront bien sûr reçus au palais grand-ducal, visiteront notamment le Centre militaire de Diekirch, la Cité des Sciences à Belval, le Centre nature et forêt Biodiversum à Remerschen, le Centre européen à Schengen et l'Institut viti-vinicole de Remich.

Les souverains belges assisteront également à un symposium sur l'Espace au Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Neumünster.

Minella et Molinaro sur leurs terres

Tout autre ambiance sous le dôme du CK Sportcenter à Kockelscheuer. Depuis samedi, et jusqu'à dimanche, les reines de la petite balle jaune en décousent à l'occasion du 29e BGL BNP Paribas Luxembourg Open, le tournoi WTA de Luxembourg doté de 250.000 dollars.

Malgré la défection de plusieurs têtes d'affiche, la lutte pour la succession de l'Allemande Julia Goerges au palmarès sera âpre et acharnée. Côté luxembourgeois, le public aura le privilège rare de pouvoir admirer la n°1 nationale Mandy Minella, après l'élimination samedi en qualifications de sa dauphine, Eléonora Molinaro.

En sport toujours, à peine rentrée de son périple lisboète, la sélection nationale de football s'est envolée dimanche pour Aalborg, où elle défiera son homologue danoise en match amical mardi à 19 heures.