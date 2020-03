Que ce soit dans la rue, les zones piétonnes ou aux alentours des terrains de jeu, nombre de personnes ont tendance à se retrouver pour discuter. Des regroupements, désormais interdits qui «représentent la majorité des manquements» constatés par la police.

Les rassemblements privés dans le viseur de la police

Maurice FICK Que ce soit dans la rue, les zones piétonnes ou aux alentours des terrains de jeu, nombre de personnes ont tendance à se retrouver pour discuter. Des regroupements, désormais interdits qui «représentent la majorité des manquements» constatés par la police.

«Ce sont les rassemblements de personnes qu'il faut éviter, les sorties inutiles. Pas une conversation entre deux personnes à bonne distance sanitaire», avait tempéré le ministre de la Sécurité intérieure (Déi Gréng), François Bausch dès le 19 mars, au lendemain de l'entrée en vigueur de la série de mesures et sanctions prises par le gouvernement pour lutter contre le covid-19.



Douze jours plus tard, la responsabilité portée par chacun de rester à domicile et de limiter ses contacts sociaux pour éviter de propager le virus - qui a déjà fait 22 morts au Luxembourg - est quotidiennement pris en défaut par les forces de l'ordre. «Les concentrations de groupes de personnes dans les zones piétonnes, les terrains de jeux et les zones industrielles augmentent à nouveau, surtout la nuit», avait relevé la police en fin de semaine dernière.

Ce qui n'a pas empêché le phénomène de se poursuive au cours du week-end. Bilan: durant la seule semaine du 23 au 28 mars, les agents ont dressé près de 350 contraventions. Soit 50 en moyenne par jour. Pour un total de plus de 1 .300 contrôles effectués aussi bien dans les commerces, les restaurants et les autres lieux publics, dont les voies de circulation.

«Nous continuons à mener des contrôles un peu partout mais davantage par rapport aux rassemblements privés car ils représentent la majorité des manquements», et donc des causes d'avertissements taxés, pose Catherine Weber. Chargée de communication dans la police grand-ducale, elle pose les choses: «Il n'est pas interdit de balader son chien mais sans qu'il y ait pour autant de rassemblement».

145 euros ou le double

«C'est le critère du rassemblement qui fait la différence», insiste la policière. Concrètement à partir de quand y a-t-il «rassemblement»? Réponse sans équivoque de l'intéressée: «C'est le cas quand plusieurs personnes se regroupent alors qu'elles ne cohabitent pas dans le même ménage».



C'est écrit noir sur blancs dans le nouveau règlement sur base duquel intervient la police. La circulation sur la voie publique des personnes est admise pour les activités de loisirs en plein air «à titre individuel ou limitées aux personnes qui cohabitent, sans aucun rassemblement» et pour permettre à ses animaux de compagnie de faire leurs besoins mais là aussi «sans aucun rassemblement».

Les 350 personnes en infraction ces dernier jours ont écopé d'une amende de 145 euros. Somme qui est doublée en cas de non-paiement sous 30 jours. Contactée, la police n'a pas pu fournir le nombre de contraventions dressées depuis le 18 mars, entrée en vigueur du règlement limitant les déplacements.

