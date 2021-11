Certes, il y a pire ailleurs mais à son échelle le Grand-Duché a encore à faire quelques progrès en matière d'Etat de droit. Le commissaire européen en charge de ces questions est venue le rappeler, lundi, aux députés.

Les rappels à l'ordre polis de Didier Reynders

Certes, il y a pire ailleurs mais à son échelle le Grand-Duché a encore à faire quelques progrès en matière d'Etat de droit. Le commissaire européen en charge de ces questions est venue le rappeler, lundi, aux députés.

(pj avec Diego VELAZQUEZ) Le belge Didier Reynders est un homme courtois et un politicien habile. Deux qualités nécessaires quand, en tant que commissaire européen chargé de la Justice et de l'État de droit, vous faites le tour des capitales pour féliciter ou sermonner les 27 pays-membres de l'Union pour leur application des règles en matière, par exemple, de liberté de la presse, d'indépendance du pouvoir judiciaire, du fonctionnement sans entrave des institutions.

Si actuellement, il y a beaucoup d'entorses à relever (notamment en Pologne ou Hongrie), l'escale luxembourgeoise de ce lundi, fut - dans ces circonstances- reposante. Ainsi, en dévoilant ce 15 novembre devant la Chambre, les conclusions du rapport sur la situation de l'Etat de droit au Luxembourg, Didier Reynders n'a pas eu à élever le ton, ni à se fâcher avec son auditoire de parlementaires. Toutefois, le commissaire a mentionné diverses pistes d'amélioration, comme il l'avait fait en début d'année déjà.

Ainsi, a-t-il redit que du point de vue de Bruxelles, les relations accommodantes entre le secteur privé et la politique nationales n'avaient toujours rien de très... recommandables. Ainsi, la Commission estime qu'il conviendrait de réviser la réglementation en matière de conflit d'intérêts. Il est vrai qu'au pays, «l'effet porte tournante» fonctionne à plein. Autrement dit : l'on passe très facilement d'une responsabilité politique à une carrière pour le privé.

Et un des «meilleurs» exemples se nomme Etienne Schneider (LSAP). L'ancien ministre de l'Economie a ainsi notamment fait son entrée au conseil d'administration d'ArcelorMittal juste après avoir quitté ses fonctions. Mais comment contrôler que l'intéressé, ou tout autre individu dans pareille situation, n'utilise pas des informations qu'il aurait reçues en tant que ministre? Dans ce domaine, il y a «une marge d'amélioration» a poliment rabroué Didier Reynders.

Comme en 2020, une autre critique a été formulée sur la lenteur de la mise en place d'une loi réglementant les rapports entre lobbyistes et élus ou membres du gouvernement. Souvent promis, le texte tarde à voir le jour. Certes un «code de conduite parlementaire» existe sur ces liens entre ceux qui votent la loi et ceux qui veulent influer ce choix. Mais les mesures ne vont pas assez loin, et la transparence des contacts manque, selon la Commission européenne.

A l'heure actuelle, les parlementaires doivent uniquement informer les autres membres de la commission de leurs contacts éventuels avec des lobbyistes. ''Pire'', pour les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires, aucune règle n'a été fixée.

Le président de la Chambre, Fernand Etgen (DP), n'a pas manqué de rappeler à son hôte que les députés travaillaient à une réforme des règles. Mais autant les parlementaires chrétiens-sociaux du CSV que les libéraux du DP veulent le plus de souplesse possible dans les rapports entre élus et lobbyistes. Et le député Pirate d'être l'un des rares à s'énerver sur le sujet : «La majorité des parlementaires semble encore croire que nous sommes meilleurs que ce que les observateurs objectifs nous attribuent. C'est un peu la politique de Fifi Brindacier : ''Je vais faire le monde comme je l'aime''».

Une plainte pour... inaction

Partant du principe cher à Talleyrand "Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure", les députés luxembourgeois n'ont pas manqué de poser des questions à Didier Reynders sur... l'Etat de Droit ailleurs qu'au Luxembourg. Et seule Viviane Reding (CSV) a interpellé le commissaire européen sur l'application dans les faits du nouveau mécanisme de l'UE en matière d'État de droit. Ce dernier prévoyant la possibilité de lier le versement des fonds européens au respect des principes de l'État de droit.

Si les députés nationaux n'ont guère poussé à la fermeté pour l'application de ce principe, d'autres s'en chargent à leur place. A l'image de l'eurodéputée néerlandaise Sophie in 't Veld qui ne cesse de dénoncer le manque de courage des institutions communautaires. Dernièrement l'élue a ainsi affirmé : «Le refus de la Commission européenne de mettre en route le mécanisme de l'État de droit est scandaleux à tous égards. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'Etat de droit». De quoi faire écho à la position du Parlement européen. L'institution a, elle, déposé plainte pour inaction contre la Commission auprès de la Cour de justice européenne à la fin du mois d'octobre.

